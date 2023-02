Il fatto che i prossimi iPhone 15 avranno una porta USB-C al posto della tradizionale porta Lightning è cosa ormai risaputa ma oggi 17 febbraio possiamo beneficiare della prima foto che immortala il modello Pro della prossima linea di melafonini 2023 proprio con questo dettaglio hardware. A fornircela è il tipster Unknow22 operativo su Twitter attraverso pure una collaborazione con il sito di settore MacRumors.

Nel cinguettio posto al termine dell’articolo è ben visibile proprio la porta USB-C posta sulla cornice inferiore del prossimo iPhone 15 Pro. L’introduzione del grosso cambiamento segue la necessità di adeguarsi alle modifiche normative volute dall’Unione Europea per la standardizzazione delle modalità di ricarica dei dispositivi elettronici. Per l’introduzione della porta ben diversa da quella Lightning, ecco che saranno previste piccole innovazioni nel design degli smartphone Apple, già in parte visibili. La sezione interessata dal foro sembrerebbe in effetti essere più curva rispetto a quanto di scena sugli attuali iPhone 14. Scendendo più nei dettagli tecnici della vecchia e nuova componente fisica, Apple avrebbe pianificando di sostituire il controller Lightning E75 con un controller E85.

Lo scatto fornito per garantirci una prima visione della porta USB-C sull’iPhone 15 Pro ci suggerisce anche altro. Da tempo si vocifera che Apple sia pronta a utilizzare il titanio come materiale di riferimento per i suoi melafonini, al posto dell’acciaio inossidabile. L’effetto visivo del metallo spazzolato in evidenza nell’immagine lascerebbe intendere proprio questa svolta.

Tutto quanto messo in evidenza oggi per l’iPhone 15 Pro, non mancherà di trovare posto anche sugli altri modelli di melafonini 2023: tra questi ci sarà certamente il modello standard e Pro Max. Qualche dubbio rimane sulla riproduzione di un esemplare Plus, non certo un campione di incassi nelle vendite. In sua mancanza, il poker d’assi potrebbe essere integrato con l’esemplare più accessoriato di tutti (al di sopra dei Pro), forse denominato Ultra.

