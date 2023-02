Oppo Reno10 potrebbe arrivare a livello globale, andando oltre l’Oppo Reno9, presentato lo scorso novembre insieme ai modelli Pro e Pro Plus, che resterà appannaggio del mercato cinese. In Rete è da poco comparso un disegno schematico dell’eventuale Oppo Reno10 Pro+, che dovrebbe rientrare nella categoria.

I dispositivi della serie dovrebbero essere tre, Oppo Reno10, Reno10 Pro e Reno10 Pro+. La versione base presenterà uno schermo OLED da 6.7 pollici con risoluzione FHD+ ed una fotocamera frontale da 32MP. La fotocamera posteriore, invece, presenterà un sensore che dovrebbe garantire ritratti con zoom 2x. L’Oppo Reno10 Pro+ avrà uno schermo con una risoluzione di 2712 x 1220 pixel, una batteria da 4600mAh ed una fotocamera principale da 50MP Sony IMX890. Non mancheranno altri due sensori, di cui uno periscopico. Da una prima analisi si può evincere che il comparto fotografico di questi device sarà molto importante, specializzato soprattutto su alcune funzioni a cui al giorno d’oggi è difficile rinunciare (soprattutto per quanto riguarda i ritratti ed il campo d’azione periscopico).

Non abbiamo altre indiscrezioni a corredo di quanto sopra detto, fermo restando che non dovrebbe mancare troppo tempo prima di veder esordire la serie degli Oppo Reno10 sul mercato globale. Vi ricordiamo, infine, che Oppo Reno9 è spinto dal processore Snapdragon 778G, il Reno 9Pro sul processore Dimensity 8100-Max ed il Reno9 Pro+ sul processore Snapdragon 8+ Gen. 1. Capiamo che le indiscrezioni raccolta sono piuttosto poche o comunque insufficienti per poter dare uno sguardo d’insieme alla serie degli Oppo Reno10. Purtroppo, almeno per il momento, non c’è altro da aggiungere: speriamo di potervi dare altre notizie quanto prima. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

