L’aggiornamento iOS 16.4 ha fatto capolino in queste ore e nuove emoji iPhone sono state appena introdotte dagli sviluppatori all’interno della prima beta di questo pacchetto software. Gli esperti hanno anche lavorato ad altre novità all’interno della loro ultima fatica e dunque abbiamo già un’idea di ciò che attende gli utenti finali fra qualche settimana, con la release definitiva sull’App Store di Apple.

Quali sono le nuove emoji iPhone di cui si potrà beneficiare proprio grazie all’aggiornamento iOS 16.4? Le nuove soluzioni sono circa una trentina, tra più declinazioni dello stesso emoticon sulla base del colore della pelle. Le opzioni visibili anche nell’immagine di apertura articolo includono una faccia tremante, il tanto atteso cuore rosa, quello azzurro e alcuni animali e qualche loro parte come l’asino, l’alce, l’oca, un uccello nero e delle ali. Tra gli oggetti presenti in natura c’è il baccello di pisello, lo zenzero, un giacinto viola e poi ancora un flauto, un ventaglio e delle maracas, per non dimenticare il simbolo del Wi-fi e Khanda. Per finire, tra le parti del corpo rappresentate c’è il batti cinque con le mani di diversi colori della pelle e anche rappresentato in direzioni diverse, ossia, verso destra e verso sinistra.

Chiariti quai sono i nuovi emoji iPhone introdotti grazie all’aggiornamento iOS 16.4 alla prima beta, è il caso di sottolineare anche e altre novità dell’update. Tra queste c’è l’introduzione delle notifiche push web per le app presenti nella Home iniziale. Si potrà d’ora in poi concedere il permesso per ricevere alert utili. Altra implementazione riguarda il display Always-On e il suo consumo energetico. Ora, sarà possibile verificare nelle impostazioni l’impatto della funzione sulle novità. Tra i cambiamenti di rilievo ci sono poi quelli che investono l’app Podcast. Gli sviluppatori hanno pensato di introdurre un nuovo menu Canali per consentire ai creator di elencare tutti i propri contenuti in un unico posto. Per finire, la scheda In coda includerà gli episodi salvati ma non ancora fruiti, nell’ordine cronologico con il quale sono stati messi da parte.

Continua a leggere su optimagazine.com