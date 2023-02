Il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di febbraio 2023 all’inizio di questo mese, ma solo i recenti smartphone di fascia alta e media lo hanno ricevuto. Attualmente, la società asiatica ha iniziato a implementare l’upgrade per il Samsung Galaxy Fold originale (quello che diede inizio alle danze in fatto di dispositivi pieghevoli, arrivato adesso alla sua quarta generazione).

Come riportato da ‘SamMobile‘, l’ultimo aggiornamento software per il primo pieghevole viene fornito con la versione firmware F900FXXS6HWA2. È disponibile nei Paesi dell’America Latina, tra cui Brasile, Colombia, Guatemala, Messico e Panama. Altri mercati in tutto il mondo potrebbero ricevere l’upgrade nelle prossime settimane (tenetevi pronto, l’Italia farà sicuramente parte di questa selezione molto presto).

L’aggiornamento della sicurezza di febbraio 2023 corregge quasi quattro dozzine di vulnerabilità della sicurezza, comprese quelle relative all’app Contatti, Cartella protetta e UWB. La release potrebbe includere anche correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità. Il dispositivo riceverà probabilmente in seguito l’aggiornamento alla One UI 5.1. Se siete utenti del Samsung Galaxy Fold in uno dei Paesi sopra menzionati, potete aggiornare il vostro telefono all’ultima patch di sicurezza accedendo a “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Fareste anche bene a ricordare di procedere all’installazione solo se la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50% e di effettuare anche un backup dei vostri dati da ripristinare nel momento in cui dovesse servire per qualsiasi motivo (se ne foste sprovvisti, purtroppo non potreste più recuperare i dati persi nell’eventualità in cui si rendesse necessario un hard-reset non previsto). Nel caso in cui voleste farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

