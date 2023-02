Avete da poco comprato un Samsung Galaxy S23, ma siete preoccupati di danneggiarlo in tempo record? Tutto ciò che dovrete fare è provvedere con urgenza all’acquisto di un’apposita custodia. Ecco qualche suggerimento utile per individuare le migliori cover per questo modello di smartphone, al di là dei discorsi sulle vendite di questa serie emersi nei giorni scorsi.

IVoler 3 in 1 Cover per Samsung Galaxy S23

Avere una custodia resistente è sempre molto importante, giusto? E allora questa proposta di iVoler si può considerare davvero molto interessante, visto che è stata sviluppata appositamente per garantire la massima resistenza a questo modello di smartphone, comprendendo anche una pellicola protettiva per schermo da 2 pezzi, che può tornare sempre utile.

Tra le principali caratteristiche di questa cover troviamo senz’altro il fatto di essere stata realizzata con dei ritagli ben precisi, garantendo la pressione dei pulsanti senza sforzo e una ricarica senza fili molto rapida. Ottima anche la presa, che permette all’utente di mantenere in mano il proprio S23 denotando una sensazione setosa. Lunga durata e protezione quasi come se fosse un airbag, niente male.

Anoowkoa custodia cover per Samsung Galaxy S23

Ottima e pratica custodia per dispositivi Galaxy S23, che viene proposta in varie colorazioni. Facile da utilizzare e da applicare allo smartphone, riesce ad essere resistente, elastica e flessibile, senza danneggiare in alcun modo il telefono. Interessante la ricarica rapida senza dover togliere ogni volta la custodia: design ben fatto e curato anche nei dettagli.

Jasonyu Cover per Samsung Galaxy S23

Ecco un’altra ottima e pratica cover che presenta una forma tipicamente a libro portafoglio. Facile da usare e da richiudere grazie alla presenza di un apposito magnete, interessante la presenza di uno slot per ospitare le schede. Tra le principali caratteristiche il fatto di essere stata realizzata con materiale di alta qualità, ovvero della morbida pelle PU, mentre la custodia interna è stata realizzata in TPU. La possibilità di sfruttare questa custodia anche come vero e proprio cavalletto per la visione di filmati e film è un plus da non sottovalutare.

Natbok Cover per Samsung Galaxy S23

Si tratta di una custodia che è stata creata solo ed esclusivamente per il Galaxy S23. Di conseguenza, va apprezzata la notevole precisione nei ritagli, che si adattano alla perfezione ai tasti del telefono marchiato Samsung. La superficie spazzolata di questa cover permette di evitare il problema legato alle impronte digitali che rimangono sullo schermo, oppure l’accumulo di sporcizia. Protezione con quattro angoli che possono contare su una tecnologia a cuscinetto, in grado di rispondere efficacemente anche a urti piuttosto forti.

Caslord Cover per Samsung Galaxy S23

Ottima custodia realizzata in TPU trasparente, progettata appositamente per questo modello della gamma Galaxy. La scelta di usare un materiale gel TPU anti-ingiallimento è un vantaggio di non poco conto, garantendo morbidezza ed eccellente presa mentre si impugna il telefono.

