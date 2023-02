Ci saremmo aspettati solo il prezzo dei Samsung Galaxy S23 di listino oggi 17 febbraio, ossia nel giorno del lancio commerciale della nuova serie ammiraglia. Eppure la catena di elettronica Unieuro sta offrendo i modelli Plus e Ultra degli ultimi top di gamma ad un valore commerciale davvero scontato. Chiunque punta ad uno delle due varianti farebbe bene ad approfittarne, anche perché la promozione sarà attiva ancora non per molto, ossia fino a domenica 19 febbraio.

Nel chiarire che il prezzo dei Samsung Galaxy S23 standard non ha ottenuto alcun ribasso, è il caso invece di concentrarci sul primo sconto applicato ai Samsung Galaxy S23 Plus. L’esemplare da 512 GB costa già solo 1.105,63 euro e non più i 1.349 euro di listino. La consegna a domicilio stimata (almeno al momento di questa pubblicazione) va dal 21 al 24 febbraio. Volendosi accontentare di una capacità di memoria ridotta a 256 GB, c’è anche da prendere in considerazione il Samsung Galaxy S23 Plus da 256 GB. Per questo secondo modello, la spesa da mettere in conto sarà solo di 1.007,28 euro e non 1.229 euro. Il pacco giungerà a destinazione negli stessi tempi indicati per la variante con storage maggiorato.

Davvero ottimo è anche il prezzo dei Samsung Galaxy S23 Ultra su Unieuro al day one del lancio commerciale. La versione da 256 GB costa ora 1.212,18 euro e non 1.479 euro. Il pacco arriverà a casa, in ufficio o dovunque si riterrà opportuno non più tardi del 24 febbraio. Passando all’esemplare da 512 GB anche quest’ultima promozione è davvero interessante. In effetti, si potrà portare a casa lo smartphone di punta con 1.359,71 euro anziché con 1.659 euro con un ribasso complessivo totale di ben 300 euro. I tempi di spedizione sono identici a quelli già riferiti in questo articolo.

