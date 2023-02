Al via Arriva Django su Sky, e in streaming su NOW, l’attesa serie originale Sky e CANAL+ omaggio al classico western di Sergio Corbucci. I primi due episodi (qui la recensione in anteprima) vanno in onda stasera, 17 febbraio, sul canale Sky Atlantic.

Django, che rilegge in chiave contemporanea l’omonimo film di Corbucci, è una serie tv in dieci episodi prodotta per Sky e CANAL+ da Cattleya e Atlantique Productions (parte di Mediawan) e co-prodotta da Sky Studios e CANAL+, in collaborazione con STUDIOCANAL e Odeon Fiction e con il sostegno del Ministero della Cultura italiano e del governo rumeno.

Liberamente adattato dal cult movie di Sergio Corbucci, Django è la storia di un uomo che, partito in cerca di vendetta, finirà per lottare per qualcosa di più grande. Texas, fine 1800. Django raggiunge una città riarsa, sul fondo di un cratere: è New Babylon. Cerca gli uomini che hanno assassinato la sua famiglia, ma scopre che sua figlia Sarah è sopravvissuta e si trova sul posto. Ha ormai vent’anni e si appresta a sposare John Ellis, che di New Babylon è il fondatore; e in più, lei non vuole Django tra i piedi. Ma Django non è uomo da arrendersi, e non lascerà nulla d’intentato pur di avere un’altra possibilità con sua figlia. In ogni caso i tre – Django, Sarah e John – sono avviluppati in un groviglio di sinistri segreti destinati a venire in superficie.

Si comincia dall’episodio 1×01 dal titolo New Babylon:

Django arriva a New Babylon e scopre che Sarah, la figlia che credeva morta, è viva.

A seguire, l’episodio 1×02 intitolato La signora:

Sarah e John scoprono un affioramento di petrolio. Si recano a Elmdale per chiedere un prestito alla banca ed Elizabeth coglie l’occasione per attaccarli.

Matthias Schoenaerts interpreta l’iconico personaggio del titolo, accanto a Nicholas Pinnock nei panni di John Ellis, il visionario fondatore di New Babylon, a Lisa Vicari, che nella serie è invece Sarah, la figlia di Django, e a Noomi Rapace nel ruolo della potente e spietata nemica di Ellis, Elizabeth Thurmann. Tra gli altri interpreti: Jyuddah Jaymes, Benny O. Arthur e Eric Kole nei panni dei figli di John Ellis e Tom Austen in quelli del cowboy Eljiah Turner.

L’appuntamento con la serie tv Django è dalle 21:15 su Sky Atlantic.

