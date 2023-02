DAZN e Virgin Active, leader internazionale nel settore fitness e benessere, hanno di recente stretto una collaborazione di natura commerciale che prevede l’erogazione gratuita dei migliori contenuti incentrati sul mondo del fitness ai clienti della piattaforma dello sport in streaming. All’interno della sezione ‘Sport‘ dell’app DAZN, difatti, dalla giornata odierna sarà possibile trovare la categoria ‘Fitness‘, dove gli abbonati troveranno le prime stagioni della serie Virgin Active Revolution ed i relativi workout di produzione della Virgin Active, tra cui Body Shape, Booty Bea e Sculpt Your Body.

Parliamo di un format di training piuttosto teso all’innovazione, che, proprio come fosse una vera serie televisiva, consente di dedicarsi al proprio allenamento da remoto, accedendovi tramite il device preferito. Sono tanti i tipi di allenamento possibili: functional training, sedute di tonificazione mirate, yoga o pilates. Il mondo del fitness in streaming, ma non solo: i clienti DAZN che acconsentiranno a ricevere comunicazioni di marketing avranno anche accesso a tre mesi di abbonamento digitale a Virgin Active Revolution, ovvero la piattaforma di allenamento con circa 2500 classi on demand, content esclusivi, serie e podcast (oltre ad un ingresso al mese per tre mesi in uno dei centri Virgin Active afferenti alla categoria ‘Life e Premium’). DAZN a novembre scorso aveva offerto ai propri clienti l’abbonamento gratuito alla Gazzetta dello Sport in versione digitale, ma adesso ha deciso di fare di anche di più.

Gli abbonati DAZN che vorranno aderire dovranno attendere il voucher che verrà spedito loro spedito tramite email. Dopo di che, bisognerà visitare questa pagina, cliccare su ‘Vado al check-out’, inserire il voucher nel campo ‘Hai un codice promo’ ed infine su ‘Applica’. In ultimo, bisognerà inserire i propri dati personali e registrarsi, per poi iniziare subito l’allenamento con l’app Virgin Active Revolution o nei club Virgin Active presenti in Italia.

Continua a leggere su optimagazine.com