Tutto pronto per il ritorno in onda di Buongiorno Mamma 2 che questa settimana raddoppia pronta a conquistare il pubblico di Canale5. La fiction con Raoul Bova andrà allo scontro con Antonella Clerici nel prime time di oggi con la seconda puntata di questa nuova stagione partita con il botto mercoledì scorso con il risveglio di Anna.

Cosa succederà nella seconda puntata di Buongiorno Mamma 2 in onda oggi? La trama rivela che Anna tornerà di nuovo al giorno di otto fa, quello che le ha cambiato la vita. A risvegliare in lei qualche ricordo è il carillon che la riporta, confusa, al giorno in cui è entrata in coma. La donna teme di essere stata aggredita da qualcuno che voleva fare del male a lei e a Michelino e a devastare la sua mente è l’immagine di un braccialetto di cuoio, forse apparteneva a Maurizia?

Intanto la vita va avanti e dopo il suo risveglio deve iniziare a conoscere di nuovi i suoi figli che, intanto, si accorgono che la madre ha dei pensieri, come andranno avanti le cose per loro? Sole si prepara ad un giorno molto importante, il battesimo di Nina, mentre Buongiorno Mamma 2 ci riporta nel passato al battesimo di Jacopo, durante il quale l’arrivo di persone indesiderate aveva creato una grande tensione tra Anna e Guido.

Mentre Agata si sente esclusa dal nuovo e delicato equilibrio familiare, viene contattata da Colaprico, che vuole sapere se lei vuole conservare qualcuno degli oggetti appartenuti alla madre. Agata lo prega di buttare tutto, ma forse qualcosa verrà risparmiato. Il resto lo scopriremo solo questa sera quando la fiction tornerà in onda andando allo scontro con Antonella Clerici e il suo The Voice Senior, chi la spunterà?