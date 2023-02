Cresce l’attesa per un film che in tanti erano convinti di poter guardare già nello scorcio finale del 2022, in riferimento alla data di uscita di Creed 3 qui in Italia. Nonostante l’assenza di una leggenda vivente come il personaggio di Rocky Balboa, la curiosità è tanta attorno allo sviluppo di una storia arrivata ad una fase decisiva. Il figlio di Apollo, infatti, a questo punto diventa una figura che dovrà imparare a camminare da sola. L’eredità raccolta è pesante, pesantissima, ma gli sceneggiatori coi primi due capitoli di questa saga hanno dato modo a tutti di affezionarsi anche a lui.

Cosa sappiamo sulla data di uscita di Creed 3 qui in Italia: gli ultimi aggiornamenti per gli appassionati

Sarà una sfida quasi proibitiva, ma il fatto stesso che ci sia fermento attorno alle notizie sulla data di uscita di Creed 3 rappresenta quantomeno un presupposto incoraggiante. Dopo gli approfondimenti del passato soprattutto a proposito della figura di Stallone, come osservato tramite l’ultimo articolo a tema, occorre essere più concreti. Già, perché dopo tanti ritardi, in parte comprensibili visto che la pandemia ha rallentato in qualche modo anche il mondo del cinema, ora tocca concentrarsi su quello che ci aspetta nel corso delle prossime settimane.

Se vi state chiedendo quale sia la data di uscita di Creed 3 qui in Italia, ad oggi l’appuntamento è fissato il prossimo 2 marzo. Le sale cinematografica immediatamente disponibili per la riproduzione del film non sono ancora note al 100%, ma nel giro di una settimana dovremmo saperne di più anche sotto questo punto di vista. Essendo ormai a ridosso dell’appuntamento, non ci sono ragioni per credere che andremo incontro ad ulteriori ritardi o imprevisti.

Staremo a vedere come si regoleranno le singole sale in vista dell’uscita di Creed 3 in Italia.

