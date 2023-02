Il Samsung Galaxy S20 FE è stato un enorme successo, ma il Samsung Galaxy S21 FE non è andato altrettanto bene, in parte a causa del suo prezzo più alto. L’anno scorso, il colosso di Seul ha saltato il lancio del Samsung Galaxy S22 FE a causa della carenza di chip e della recessione economica globale. Tuttavia, i rapporti affermano che l’azienda sudcoreana lancerà il Samsung Galaxy S23 FE entro la fine dell’anno.

Come riportato da ‘SamMobile‘, il produttore asiatico lancerà un nuovo smartphone Galaxy S Fan Edition nella seconda metà del 2023. Mentre molti si chiedevano se l’OEM sudcoreano interromperà la gamma Fan Edition, il nuovo rapporto afferma che la società lancerà il Samsung Galaxy S23 FE, saltando il Samsung Galaxy A74. Inoltre, quest’anno l’azienda sudcoreana potrebbe lanciare il dispositivo in più Paesi rispetto a quanto fatto con il Samsung Galaxy S21 FE, che è stato lanciato solo in alcuni Paesi asiatici, in Europa e negli Stati Uniti.

A quanto pare, il colosso di Seul è riuscito a vendere oltre 10 milioni di unità di Samsung Galaxy S20 FE. In confronto, il Samsung Galaxy S21 FE non ha funzionato altrettanto bene (anche il Samsung Galaxy A73 ha avuto cifre di vendita pessime a soli 3 milioni di unità). Pertanto, l’azienda sta pianificando attentamente la sua gamma di smartphone per evitare la cannibalizzazione delle vendite tra i dispositivi Galaxy. Secondo quanto riferito, la società salterà il Samsung Galaxy A74 per migliorare le vendite del Samsung Galaxy S23 FE. Sebbene non sia trapelato nulla su questo presunto dispositivo, alcuni rapporti affermano che non utilizzerà il chipset Exynos 2300, quindi è possibile che il produttore asiatico utilizzi lo Snapdragon 8 Gen. 2 For Galaxy o lo Snapdragon 8+ Gen. 1 dell’anno scorso. Oltre al chipset, speriamo che l’azienda sudcoreana migliori anche le fotocamere del Samsung Galaxy S23 FE.

