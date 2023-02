Il prossimo 28 febbraio alle ore 16.00 in occasione del Mobile World Congress 2023 di Barcellona verrà annunciato ufficialmente il nuovo flagship Realme GT3, dotato di una super ricarica rapida da ben 240W. Tuttavia, la società non ha ancora specificato, né tanto meno negato se lo smartphone sarà in realtà la versione globale del Realme GT Neo 5, il cui debutto è avvenuto di recente in Cina e con a bordo la medesima ricarica ultra veloce. Per il momento, vi sono più domande che risposte, ma ci aspettiamo di ottenere maggiori informazioni nelle prossime due settimane che precedono l’evento del MWC.

Ad ogni modo, qualora il nuovo Realme GT3 dovesse essere lo stesso device corrispondente al GT Neo 5, senza lasciar fuori la possibilità di notare qualche differenza, ecco quella che potrebbe essere la presunta scheda tecnica. Il flagship dell’azienda tecnologica cinese con sede a Shenzhen potrebbe sfoggiare un display da 6,74 pollici con risoluzione 2772 x 1240 pixel e frequenza di aggiornamento a 144Hz; sotto la scocca potremmo trovare un processore Snapdragon 8+ Gen. 1 di Qualcomm abbinato con memorie fino a 16GB di RAM e fino a 1TB di storage interno. Dotato di connettività 5G e di sistema operativo Android 13.

Per quanto riguarda il comparto fotografico il Realme GT3, dalle dimensioni 163,85 x 75,75 x 8,9mm per 199gr. di peso, potrebbe mostrare sul retro una configurazione a tripla fotocamera, caratterizzata da un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 8MP e forse un macro da 2MP; davanti la fotocamera frontale dovrebbe essere da 16MP. Il dispositivo dovrebbe essere alimentato da una batteria da 4600mAh dotata di supporto alla ricarica super rapida da 240W. Tuttavia, è possibile che come il GT Neo 5 anche il GT3 potrebbe arrivare sul mercato con una seconda variante dotata di batteria da 5000mAh e ricarica rapida da 150W. Staremo a vedere.

