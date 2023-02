Emergono in queste ore i primi dettagli relativi allo sciopero dei mezzi del 17 febbraio in programma nelle principali città italiane. Un focus specifico su Milano, essendo la realtà metropolitana nella quale tendenzialmente si usano maggiormente i servizi pubblici per spostarsi. Insomma, un contesto differente rispetto a quanto abbiamo riscontrato mesi fa sul nostro magazine, quando ci siamo concentrati sul mondo dei treni. Vediamo cosa dobbiamo aspettarci fino a venerdì sera, stando alle informazioni reperite oggi per coloro che sono interessati.

Tutti i dettagli del caso sullo sciopero dei mezzi del 17 febbraio a Milano: cosa sappiamo per ora

Quali sono i dettagli che dobbiamo assolutamente appuntare a proposito dello sciopero dei mezzi del 17 febbraio a Milano? Come sempre avviene in questi casi, abbiamo delle fasce garantite, visto che il comunicato ufficiale di ATM evidenzia come le sue linee siano non assicurate dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio. Per esclusione, di conseguenza, non dovremmo avere problemi a inizio servizio alle 8.45 e dalle 15 alle 18. Nelle fasce delicate, i mezzi potrebbero fermarsi, ma al momento non abbiamo certezza sull’eventuale sospensione totale del servizio.

Insomma, ci sono ancora dei nodi da sciogliere, fermo restando che fino all’ultimo tutti hanno la speranza che la protesta possa essere revocata. Premesso questo, lo sciopero dei mezzi del 17 febbraio non coinvolge il personale di Trenord. Focus, invece, sulla rete Ferrovienord, in relazione alle linee regionali e suburbane che collegano Milano Bovisa e Milano Cadorna, da e per Saronno (S3), Seveso/Camnago (S4), Canzo/Asso, Novara Nord, Como Lago, Varese/Laveno, fino ad arrivare alla linea Brescia-Iseo-Edolo.

Vi faremo sapere qualora dovessero venire a galla ulteriori informazioni a proposito di un tema delicato come lo sciopero dei mezzi del 17 febbraio, soprattutto per quanto riguarda Milano.

