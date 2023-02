Registriamo in queste ore le prime mancanze che caratterizzano il Samsung Galaxy S22, oltre ai vari predecessori del Samsung Galaxy S23, dopo la distribuzione dell’aggiornamento ottimizzato su One UI 5.1. Se da un lato nel recente passato ci siamo già soffermati su alcuni aspetti che ad oggi non fanno parte del comparto software del del device, come si può notare attraverso il nostro ultimo articolo al tema, al contempo è interessante evidenziare anche altri aspetti. Forse non del tutto centrali per l’utente medio, ma sui quali vale comunque la pena spendere due parole secondo quanto raccolto oggi 16 febbraio qui in Italia.

Quali funzioni mancano per il Samsung Galaxy S22 ed i suoi predecessori dopo l’arrivo dell’aggiornamento con One UI 5.1

Di cosa stiamo parlando? In tanti nel corso delle ultime settimane si sarebbero aspettati che Samsung potesse essere in grado portare la funzione Astro Hyperlapse del Samsung Galaxy S23 a bordo dei vecchi telefoni di fascia alta appartenenti alla sua serie. Sto parlando dei vari Samsung Galaxy S22, Galaxy S21 e Galaxy Z Fold 4, con un focus specifico sul recentissimo aggiornamento One UI 5.1, ma ciò non è accaduto. Alcune distizioni tra i modelli antecedenti al 2023 vanno fatte, per inquadrare al meglio la questione.

In particolare, occorre ricordare che le serie dei Samsung Galaxy S22 e Galaxy S23 supportino Astro Photo tramite l’app Expert RAW, ma solo i modelli presentati poche settimane fa sono in grado di registrare video Astro Hyperlapse. Il discorso cambia ulteriormente coi dispositivi antecedenti al 2021, se pensiamo che i Samsung Galaxy S20, oltre a Galaxy Z Fold 3 o Galaxy Z Fold 4, non supportano affatto la funzionalità astronomica. Non è un caso che, in questo contesto specifico, l’aggiornamento One UI 5.1 non cambi minimamente la situazione.

Scenario confermato anche da SamMobile in queste ore. E a voi come vanno le cose coi Samsung Galaxy S22 in termini di sviluppo software?

