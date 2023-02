Arrivano notizie non proprio incoraggianti per il Napoli a proposito dell’infortunio di Raspadori, soprattutto per quanto riguarda i tempi di recupero di uno stop evidentemente più grave del previsto. Come stanno le cose? Dopo aver parlato delle questioni ambientali relative alla sfida tra Sassuolo e Napoli con un altro articolo, in vista del match in programma domani sera, occorre concentrarsi sul grande ex dell’incontro. Vediamo dunque qual è stato il verdetto e soprattutto cosa possiamo aspettarci in vista delle prossime settimane sull’attaccante.

Prime previsioni sull’infortunio di Raspadori: focus sui tempi di recupero per l’attaccante

Senza girarci troppo intorno, i riscontri di queste ore dicono che sia più serio del previsto l’infortunio di Raspadori. Nello specifico, gli esami strumentali che sono stati effettuati in giornata presso la clinica Pineta Grande hanno evidenziato un problema da non sottovalutare. Stiamo parlando di una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Dunque, una lesione c’è e non appare superficiale, al contrario di quanto si è vociferato soprattutto mercoledì pomeriggio in ambienti vicini alla Società.

Per quanto riguarda i tempi di recupero, al momento si prevede almeno un mese di stop. Certo, il recupero da infortuni simili cambia da giocatore a giocatore e la sua stazza potrebbe aiutarlo non poco, a differenza di quanto avvenuto ad esempio a Lukaku nelle settimane successive al problema accusato a fine agosto, pochi giorni dopo la partita dello stadio Olimpico contro la Lazio. Resta il fatto che l’attaccante del Napoli abbia nel mirino il ritorno con l’Eintracht Francoforte del 15 marzo, in modo da dare una mano almeno in Champions League.

Vedremo nei prossimi giorni quali saranno i prossimi sviluppi sull’infortunio di Raspadori, alla luce delle informazioni che abbiamo raccolto in queste ore dopo il recente stop per il calciatore.