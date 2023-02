Occhi puntati sulla Giornata Nazionale M’Illumino di meno 2023 di oggi 16 febbraio. L’appuntamento con la ricorrenza a favore del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili ha appena preso il via e culminerà con l’orario in cui chiunque è invitato a rispettare un decalogo di comportamenti volti a utilizzare meno energia elettrica rispetto al solito.

Per quanto l’attenzione sull’iniziativa M’Illumino di meno riguardi tutta la giornata odierna, come sempre, ci sarà un orario esatto in cui le azioni di risparmio energetico si concentreranno in modo particolare. La Giornata Nazionale è stata istituita ufficialmente con Legge numero 34 del 27 aprile 2022 ma sappiamo bene come si rispetti la ricorrenza in Italia ormai dal lontano 2005, ossia da quando la trasmissione radiofonica Caterpillar di Radio 2 ne è stata l’assoluta sostenitrice e madrina. Per questo motivo, in contemporanea con la messa in onda della puntata speciale di oggi dalle ore 18:00 alle 19:30 verrà chiesto agli italiani il particolare sforzo di limitare i propri consumi.

Chiarito l’orario esatto in cui “partecipare” all’iniziativa M’illumino di meno è anche il caso di riportare il decalogo dei consigli utili per risparmiare energia in casa, nel proprio condominio, al lavoro in questa speciale giornata. Per quanto possibile, tutti sono invitati a spegnere le luci (magari usare le candele) e preparare una cena antispreco, con gli alimenti già presenti in frigo, cuocendo la pasta a fuoco spento. L’ideale sarebbe poi rinunciare del tutto alla macchina, usando la bici o i mezzi pubblici e organizzare un’attività di sensibilizzazione sul tema del risparmio parlando dell’argomento con amici, colleghi, con i propri studenti. Altre pratiche utili e virtuose sarebbero donare o ricercare prodotti usati, piantare alberi o fiori, condividere il proprio viaggio in auto o ilWi-Fi, sbrinare il frigorifero, applicare i rompigetto ai rubinetti e indossare un maglione in più in casa e abbassare dunque il riscaldamento. Per finire, potrebbe essere divertente organizzare un evento non energivoro come un concerto acustico o una serata per l’osservazione astronomica.

Continua a leggere su optimagazine.com