A 80 anni è morto Alberto Radius dei Formula 3. Chitarrista e cantautore, Radius era stato anche un grande amico di Lucio Battisti.

Come è morto Alberto Radius

La notizia arriva dalla famiglia di Alberto Radius, che in una nota inviata a Repubblica dichiara:

“È con profondo dolore e tristezza che la famiglia del maestro Alberto Radius condivide la notizia della sua scomparsa. Dopo una lunga malattia, si è spento serenamente, accanto ai suoi affetti più cari. La famiglia del maestro Radius chiede, in questo difficile momento, che sia rispettata la privacy che lo ha sempre contraddistinto”.

Alberto Radius si è dunque spento a seguito di una lunga malattia, stando alle dichiarazioni della famiglia.

Il cordoglio dal mondo della musica

Un triste risveglio per la musica italiana. Per questo Gianluca Grignani si unisce agli artisti che in queste ore stanno esprimendo parole di cordoglio per ricordare uno dei migliori chitarristi del Belpaese. Il cantautore scrive: “Non ho parole per descrivere uno dei risvegli più amari della mia vita. I ricordi riaffiorano nella mente, momenti di vita e di musica vissuti insieme”.

Un messaggio pieno di dolore e affetto arriva anche da Mario Lavezzi, che ricorda Radius come “chitarrista di una straordinaria personalità artistica. Unico nel suo modo di suonare lo strumento. Abbiamo vissuto insieme bellissimi momenti con Battisti, la Numero Uno e Il Volo”.

Chi era Alberto Radius

Alberto Radius, nato a Roma nel 1942, è stato uno dei più importanti chitarristi e compositori italiani. Nel 1969 fondò il complesso Formula 3 insieme a Tony Cicco e Gabriele Lorenzi, ma determinante fu l’incontro con Lucio Battisti con il quale collaborò negli anni ’70.

Dopo lo scioglimento dei Formula 3, nel 1974, Alberto Radius e Gabriele Lorenzi si unirono a Mario Lavezzi, Vince Tempera, Gianni Dall’Aglio e Bob Callero e fondarono Il Volo. Radius pubblicò anche 12 album in studio e la sua ultima apparizione in pubblica fu nel 2021, quando partecipò al Festival di Sanremo con i Coma Cose.