Buongiorno Mamma 2 ha debuttato su Canale5 ieri, 15 febbraio, con i nuovi episodi che hanno portato al risveglio di Anna e al districarsi di nuovi misteri e verità nascoste, ma sarà davvero questo che la fiction ci regalerà questa sera? Le anticipazioni rivelano poco o nulla rispetto a quello che succederà ai protagonisti della fiction ma quello che sappiamo è che nella nuova stagione, prodotta da Rti e Lux Vide, sono tornati Guido Borghi (Raoul Bova) e Anna (Maria Chiara Giannetta) con nuovi intriganti misteri per emozionarci ancora.

Nel cast, oltre a Bova e Giannetta, abbiamo ritrovato tutti gli attori più amati della prima stagione: Elena Funari, Matteo Oscar Giuggioli, Ginevra Francesconi, Beatrice Arnera, Stella Egitto, Marco Valerio Bartocci, Barbara Folchitto, Filippo Gili, Giovanni Nasta e Federico Cesari. Al cast di Buongiorno Mamma 2 si unirà anche Luca Angeletti, Alessandro Cosentini, Nicoletta Di Bisceglie, Thomas Santu e Kelum Giordano.

La nuova stagione, in sei puntate, ci racconterà ancora le vicende della famiglia Borghi, con una mamma speciale e come sempre vedremo la storia del presente intrecciarsi con quella del passato. E non mancherà la linea mistery che ci porterà a svelare nuovi segreti e nuove verità, come andrà a finire? I dottori sono stati chiari sulla possibilità che Anna torni alla vita ma se si fossero sbagliati?

Le prime risposte sono arrivate proprio nella prima puntata in onda ieri sera. Anna è riuscita a svegliarsi dal coma tra le polemiche di parte del pubblico che non ha trovato credibile la sua celere ripresa. Rimane il fatto che la donna ha rivelato di aver sentito tutto mentre era in coma (quindi anche del bacio di Guido e Agata?) ma non ricorda, o almeno così sembra, il suo ultimo giorno in ‘vita’ prima dell’incidente. Chi è stato a ridurla così? Sarà questa la domanda a cui dovranno rispondere le prime puntate di Buongiorno Mamma 2 anche se i primi dettagli sono già venuti a galla ieri sera.