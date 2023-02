Ci sono ragazzi con cui parlerei ore, perché curiosi, attenti, aperti e con la volontà di essere protagonisti nei cambiamenti epocali, in essere in questo momento, che quasi tutti i loro coetanei ignorano. Il fatto che Daniele Azzena avesse solo un video da raccontare, “Sequel”, mi ha permesso di passare più tempo a conversare con lui durante la diretta di We Have a Dream.

In un paese civile, tutti i nuovi giovanissimi artisti, musicisti e cantautori dovrebbero essere come lui.

Guarda il video e non potrai che concordare con queste mie riflessioni.

Ecco la sua biografia:

Daniele Azzena, in arte “Azzena” classe 1996, eredita la passione per la musica dai nonni musicisti. Fin da giovanissimo inizia a cantare e a suonare la chitarra da autodidatta, e nel 2012 prende le prime lezioni presso la scuola di Ron “Una Città Per Cantare” di Vigevano.

Il 15 Settembre 2017 esce il primo singolo Grovigli, brano scritto dal cantautore Nicola Lombardo con la collaborazione dell’artista.

Ad Ottobre 2018 entra nei 70 finalisti di Area Sanremo.

A settembre 2019 riceve una discreta popolarità grazie alla sua audizione live per X-Factor.

Archiviata l’avventura del talent, Azzena incanala tutte le sue energie nelle proprie canzoni e il 27 settembre pubblica per l’etichetta Twenty Records il singolo Per un secondo.

Per i primi mesi del 2020 si dedica alla scrittura di nuovi pezzi e alla produzione del nuovo singolo Battiti, che esce il 5 giugno, seguito dal video ufficiale.

Il 29 Gennaio 2021 esce il nuovo singolo Al di là del cuore, prodotto con Fabrizio Chiapello al Transeuropa Studio ed Il video ufficiale scritto dal regista Max Nardari.

A Marzo 2021 consegue la Laurea Afam in canto pop-rock presso il Cpm Music Institute di Milano.

Il 18 Giugno esce il nuovo singolo estivo Rum de Caracas per l’etichetta “Moovon”, il video ufficiale viene sempre scritto e diretto dal regista Max Nardari.

A Settembre 2021 diventa voce ufficiale dei Jingles e dei Plus di RDS e Disco Radio.

Il mese successivo rientra nei 60 finalisti di Area Sanremo.

Nei mesi successivi pubblica alcune cover come la sua versione in italiano della canzone “Stay” di Justin Bieber e Kid Laroi e “As It Was” di Harry Styles, ottenendo buone recensioni anche da alcune testate giornalistiche online.

Il 13 Gennaio 2023 inaugura il nuovo anno con l’uscita di Sequel, un brano dalla vena più cantautorale scritto assieme a Nicola Lombardo. Il Video ufficiale esce il 20 Gennaio e finisce sulla Playlist ufficiale Vevo “Novità Cantautorato Italiano”.

Azzena attualmente è impegnato nella realizzazione del primo Ep.

Sequel è il nuovo singolo di Azzena. Un pop frizzante e contemporaneamente romantico e nostalgico per un brano che parla al passato ma allo stesso tempo al presente.

Il videoclip, diretto da Simone Conte, evidenzia, attraverso dettagli visivi, la contrapposizione tra passato e presente. Racconta la difficoltà di un ragazzo che rappresenta la generazione Y ad adattarsi a un contesto estremamente innovativo e tecnologico, che a volte lascia poco spazio alle emozioni e alla loro genuina manifestazione.

Azzena ci regala immagini delicate e al contempo ricche di significato che raccontano quanto sia stato difficile aver avuto dei grandi riferimenti artistici sostituiti troppo velocemente da un presente che richiede di “sentire” ed esprimersi in maniera diversa.

Sequel si rivolge in particolare a quella generazione cosiddetta Y (o Millennials) che si è trovata nel bel mezzo di un cambiamento sociale, economico e tecnologico, inevitabile e non sempre sinonimo di un miglioramento.

Con il brano di Azzena sembra di rivivere la nostalgia per tutto quello che ci faceva ridere e vivere con serenità. Persino quelle imperfezioni che appartengono a una vita più umana e forse più sincera, oggi assumono un tono che ci piace rievocare: a cominciare dalle foto sfocate fino ai dischi graffiati e ai lettori cd mal funzionanti. Tutte realtà che abbiamo ormai dimenticato, presi come siamo da un mondo che va talmente veloce da non lasciare nemmeno il tempo di riflettere su ciò che davvero ci faccia progredire.

Il brano è stato scritto dallo stesso Azzena con Nicola Lombardo per l’etichetta Moovon. La direzione artistica è stata curata da Fabrizio Cit Chiapello del Transeuropa Recording Studio. Il mastering è a cura di Energy Mastering e la produzione esecutiva e Management è a cura di Renata Ercoli.

Dichiara Azzena:

“Da sempre l’uomo trae esperienze dal passato per comprendere meglio il presente: nonostante ciò, i giovani d’oggi non sanno cosa sia “ieri” e nemmeno cosa sia “oggi”, non riuscendo così a cogliere il buono che la generazione precedente ha offerto in termini di valori”.

Emerge un rimpianto verso quella comunicazione che si poteva trovare anche nei testi di alcune canzoni, sostituita da un presente perpetuo fatto di superficialità e di priorità molto lontane da quelle del passato. Nonostante oggi comunicare risulti più semplice grazie a un maggiore utilizzo e una maggiore familiarità con le varie tecnologie digitali, il contenuto che offrono è povero di motivazioni ma ricco di facili ambizioni.

Aggiunge Azzena, gettando una luce di speranza sulla questione:

“Ci sono visioni del mondo profondamente diverse tra loro, a causa del cambio generazionale, ma con punti di incontro incredibili anche se a volte difficili da vedere. Spesso il tabù di una generazione può essere il trampolino di lancio per un’altra. Credo sia arrivato il momento di accorgercene una volta per tutte e fare nostro questo monito”.

