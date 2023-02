Al via la serie tv Maria Antonietta su Sky. Creata e scritta da Deborah Davis, la sceneggiatrice e regista del film La Favorita, la serie è prodotta da Alban Étienne e Stéphanie Chartreux di Banijay Studios France, Claude Chelli e Aude Albano di Capa Drama e Christophe Toulemonde di Les Gen.

La serie tv Maria Antonietta su Sky, attraverso uno sguardo contemporaneo, esplora il lato oscuro e misogino della corte di Versailles della seconda metà del XVIII secolo, quando la futura regina, allora solo 14enne, lasciò l’Austria per diventare la moglie del Delfino di Francia (Luigi XVI). All’inizio inibita dallo stretto protocollo di corte, dalle rigide regole imposte dalla società, e sotto la pressione di una nazione straniera che avrebbe dovuto accettarla come sovrana, Maria Antonietta riuscì a rivoluzionare la sua immagine, grazie alla sua indole testarda e il suo grande carisma. Con coraggio e dignità la regina si scagliò contro il sistema decidendo di vivere in modo innovativo malgrado il disappunto francese.

A interpretare la sovrana c’è l’attrice tedesca Emilia Schüle. Nel cast anche James Purefoy (A Discovery of Witches), Jack Archer (The Bay), Roxane Duran (Riviera), Jasmine Blackborow (Shadow and Bone) e Louis Cunningham (Bridgerton).

Stasera, 15 febbraio, vanno in onda i primi due episodi. Nel primo: solo quattordicenne, Maria Antonietta è costretta a lasciare la sua patria, l’Austria, per andare in sposa al Delfino di Francia. Il suo compito è uno: dare alla Francia un erede. Ma la giovane non è certo preparata a quanto la attende a Versailles.

Nel secondo episodio, quando Luigi si rifiuta di condividere il letto con lei, Maria Antonietta capisce che dare alla Francia un erede non sarà un compito così semplice. La giovane prova a chiedere aiuto e consiglio a Madame du Barry (interpretata da Gaia Weiss), ma, ben presto, tra la futura regina e l’attuale favorita di Re Luigi XV nasce una spietata rivalità.

Maria Antonietta vi aspetta alle 21:15 su Sky Serie.

