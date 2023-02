Ci sono diversi device che mancano ancora all’appello, per quanto riguarda i vari Samsung Galaxy che a stretto giro dovrebbero ricevere la notifica per procedere con il download del nuovo aggiornamento impostato su One UI 5.1. Come stanno le cose in Italia ed in giro per l’Europa? Mentre da un lato continua ad allungarsi l’elenco dei modelli che avrebbe fatto questo step, non dobbiamo dimenticarci di chi in realtà ancora non ha ancora avuto modo di installare il pacchetto software. Vediamo come stanno le cose, anche perché la svolta pare sia imminente per milioni di persone.

Proviamo a capire quando esce l’aggiornamento One UI 5.1 sui Samsung Galaxy dichiarati compatibili con il pacchetto software

Basti pensare al fatto che nella giornata di ieri abbiamo iniziato a trattare sul nostro magazine la distribuzione dell’aggiornamento con One UI 5.1 su alcuni Samsung Galaxy non così diffusi dalle nostre parti. Si tratta di un segnale chiaro, secondo cui l’upgrade a breve sarà disponibile per tutti i modelli sulla carta compatibili. Qualche esempio pratico? Nel corso della prossima settimana dovrebbe toccare ai vari Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3, Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra, fino ad arrivare ai Galaxy A73 5G, A53 5G e A33 5G.

Il mese di febbraio, negli ultimissimi giorni, verrà invece chiuso da altri dispositivi. In questo caso parliamo dei Samsung Galaxy A72, Galaxy A82 5G, Galaxy A52s 5G, Galaxy A52 5G e Galaxy A52. Sul versante tablet avremo i Galaxy Tab S7 FE, Galaxy Tab S7+ e Galaxy Tab S7, mentre i pieghevoli verranno qui rappresentati dai Galaxy Z Fold 2 e Galaxy Z Flip. Infine, aggiornamento One UI 5.1 disponibile tra una quindicina di giorni per i Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra.

Occhio anche a marzo, perché in quel caso sarà il turno dei Samsung Galaxy A71 5G, Galaxy A71, Galaxy A51 5G, Galaxy A51 e Galaxy Tab S6 Lite per ricevere l’aggiornamento con One UI 5.1.