Ci sono problemi League of Legends da non sottovalutare in questo mercoledì 15 febbraio. Il gioco prodotto da Riot Games non funziona da subito dopo le ore 9 di questa mattina e il rientro della situazione critica non sembra essere proprio prossimo. Cerchiamo di capire esattamente quali siano i malfunzionamenti di scena per tutti i giocatori impegnati in qualche sessione gaming mattutina.

Per comprendere la vera natura dei problemi League of Legends di questa mattinata, è possibile controllare lo stato del servizio così come riportato ufficialmente da Riot Games sul suo sito. Proprio per il titolo in questione viene chiarito che si è a conoscenza del disservizio in corso e si evince pure che i tecnici siano al lavoro per il ripristino di tutte le funzionalità nel più breve tempo possibile. La difficoltà maggiore di scena in questo momento riguarda il mancato accesso degli utenti alle sessioni di gioco. Insomma, il down attuale è molto serio perché impedisce del tutto qualsiasi sessione di gioco, nonostante i diversi tentativi.

I problemi League of Legends odierni sono stati definiti critici dallo stesso staff di supporto tecnico di Riot Games. L’ultima comunicazione relativa agli interventi in atto per la messa in funzione del titolo risale alle ore 9:04 odierne. Al momento di questa pubblicazione e oramai a quasi due ore successive all’alert ufficiale, nulla è cambiato e i malfunzionamenti continuano. Per questo motivo, possiamo credere che il ripristino del normale accesso dei giocatori al titolo potrebbe ancora non essere possibile per diverso tempo. Eventuali aggiornamenti ufficiali non mancheranno di essere comunicati. Intanto i giocatori più incalliti del titolo non potranno fare altro che pazientare. D’altronde gli interventi tecnici di ripristino sono di scena in questo momento e prima o poi daranno i loro frutti.

Aggiornamento 11:05 – Riot Games ha appena rilasciato il seguente aggiornamento relativo ai problemi odierni:

I nostri team hanno bisogno di maggior tempo per completare la manutenzione. Secondo le nostre stime, il gioco non sarà disponibile fino alle ore 15/02/2023 12:00 GMT.

