Stiamo assistendo in questi minuti ad un momentaneo ritorno dei problemi Libero Mail, visto che il login non funziona a detta del pubblico dalle 10.30 di oggi 15 febbraio. Una situazione non del tutto nuova a dire la verità, al punto che è freschissimo il nostro ultimo articolo a tema sulla questione rimborsi. Frammentarie le notizie venute a galla fino a questo momento, anche perché dallo staff non sono ancora pervenute comunicazioni ufficiali utili per far luce sulla natura del disservizio.

Confermati i problemi Libero Mail: occhio al login che non funziona oggi 15 febbraio in Italia

Tutto quello che so è facilmente riassumibile nello stop improvviso al normale accesso alla piattaforma. Ritengo molto probabile che i momentanei problemi Libero Mail possano essere gestiti e risolti nel giro di pochi minuti dai tecnici, come è avvenuto in passato quando ci siamo ritrovati al cospetto di situazioni simili. Fatta eccezione per il noto down recente. Inutile dire che resteremo sul pezzo, con l’auspicio che in mattinata il disservizio possa rientrare e che i problemi siano archiviati prima di creare un disagio concreto al pubblico.

Per quanto riguarda l’assistenza in caso di problemi Libero Mail, sui social è stato annunciato quanto segue: “Le mail funzionano regolarmente, ma se ha bisogno di supporto, la invitiamo a chiamare, a partire da domani mattina alle ore 9, il nostro numero dedicato 0283905521. I nostri operatori le forniranno tutto l’aiuto necessario. Oppure può mandarci, tramite messaggio privato su messenger, la sua mail e il suo numero di telefono e i nostri operatori si metteranno in contatto con lei“.

Anche voi riscontrate ancora problemi Libero Mail oggi 15 febbraio?