Le OnePlus Nord Buds 2, ormai prossime al lancio globale, sono state avvistate sul sito web della Federal Communications Commission (FCC). Giungeranno sul mercato in successione agli originali Nord Buds, il cui debutto è avvenuto lo scorso anno. I nuovi auricolari true wireless (TWS) hanno anche ottenuto varie certificazioni tra cui IMDA, CQC, BIS e Bluetooth SIG. Questo sta a significare che le cuffie verranno lanciate in tempi brevi. A questo punto, non ci resta che andare a scoprire insieme quali sono le specifiche principali e il design degli imminenti Nord Buds 2 rivelati dalla certificazione FCC.

Le OnePlus Nord Buds 2 risultano nell’elenco su FCC con il numero di modello E508A, ovvero lo stesso degli altri siti di certificazione sopra citati. Secondo l’ultimo elenco di certificazione, gli auricolari true wireless potrebbero giungere sul mercato Global con il nome di OnePlus Buds Ace. Difatti, gli schemi del progetto mostrano la custodia di ricarica che si avvicina molto a quella delle Buds Ace, che misura 22,27 x 9,29 x 0,11mm. Il retro della custodia di ricarica presenta una porta USB-C e un tasto per accoppiare gli auricolari TWS a uno smartphone. Le cuffie dovrebbero anche supportare la cancellazione attiva del rumore (ANC) e integrare driver audio dinamici da 12,4mm.

L’elenco rivela anche un design delle cuffiette leggermente angolato e in silicone. Tuttavia, non risulta ancora chiaro se le OnePlus Nord Buds 2 saranno caratterizzato da uno stelo o avranno un design in-ear. Inoltre, stando alla certificazione FCC la custodia di ricarica delle nuove OnePlus Nord Buds 2 sarà dotata di una batteria da 480mAh. Ogni auricolare sarà supportato da una cella da 4 mAh. Gli auricolari supporteranno la ricarica da 4,5W. Infine, secondo la certificazione Bluetooth SIG i Nord Buds 2 sfrutteranno una connettività Bluetooth 5.3. Resteremo aggiornati per ulteriori dettagli a riguardo.

