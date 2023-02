C’è una promozione NOW in corso che difficilmente riuscirete ad ignorare: i Pass Cinema + Entertainment vengono proposti a 3 euro per il primo mese e poi a 14,98 euro al mese. Avrete la possibilità di fruire delle stagioni delle serie TV più amate, degli show più attesi e dei programmi dedicati a bambini ed adolescenti e di tanti nuovi film ogni settimana, il tutto da gustare fino a 2 schermi in contemporanea. Se non avete ancora attivo un abbonamento a NOW, potrebbe essere questa la giusta occasione per approfittarne.

Vi citiamo solo alcuni titoli per rendere l’idea della bontà dell’offerta: la serie dedicata a The Last of Us o tutte le puntate di MasterChef, che finiranno rispettivamente il 13 ed il 2 marzo (farete appena in tempo a godervi i finali di stagione dei due spettacoli). Potete trovare i Termini e le Condizioni dell’offerta visitando questa pagina (se avete qualche dubbio magari così riuscirete a fugarlo).

Nessuno vi vieta di cogliere la promozione dei due Pass Cinema + Entertainment a 3 euro per il primo mese, disattivando l’abbonamento entro le 24 ore precedenti alla data di rinnovo (potrete così farvi un’idea della proposta dell’Internet TV di Sky, con tutti i canali ed i contenuti dedicati). In tal modo, non sarete obbligati a rinnovare l’abbonamento per il secondo mese consecutivo, godendo teoricamente solo del periodo promozionale che vi consentirà di visionare l’offerta sciorinata dalla combinazione dei due Pass Cinema + Entertainment a 3 euro per il primo mese, rinunciando al rinnovo automatico che scatterebbe dal mese successivo al prezzo di 14,98 euro al mese. Nel caso in cui vogliate farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

