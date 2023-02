Milano è sempre pronta ad accogliere le ultime tendenze della moda. La gastronomia non fa eccezione. A Pane & Trita, ristorante in via Muratori, nel capoluogo lombardo, ha fatto il suo debutto nel menu, proprio nel giorno di San Valentino, il panino a basedi farina di grillo.

Il Grillo Cheesburger, questo il nome che gli è stato assegnato dallo chef, si presenta di colore verde, ed è farcito con formaggio, verdure e una serie di salse.

Il panino di Pane & Trita non è vegetariano, perché al suo interno ha la farina di grillo, ma non contiene alcun tipo di carne convenzionale. Ciononostante è altamente proteico. Ed è proprio l’alto contenuto di proteine che porta a immaginare che la farina di grillo possa diventare un alimento a larga diffusione in un futuro prossimo. Questa farina è anche ricca di vitamina B12, ferro, fosforo, sodio, calcio e fibre. In Italia è ancora un prodotto d’elìte, perché il suo costo è elevatissimo, circa 70 euro al chilo.

Lo scorso 24 gennaio, l’Unione Europea aveva autorizzato la vendita di prodotti alimentari realizzati con alcuni insetti. Uno degli ingredienti più discussi è proprio la farina di Acheta domesticus, il grillo domestico.

Il panino è solo uno dei tanti possibili utilizzi della farina di grillo, che molto probabilmente diventerà un oggetto di sperimentazione per molti chef. C’è infatti già chi ha annunciato di volerla provare per fare l’impasto delle pizze e chi addirittura vorrebbe inserirla nel sushi.