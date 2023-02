FRED PORTELLI è un musicista/produttore italiano che vive e lavora a Londra da 20 anni. Ha collaborato in studio e sui palchi con artisti internazionali quali Peter Gabriel, Beyonce, Level 42, etc.

Nel 2019 dopo una pausa di meditazione riprende il suo viaggio musicale iniziando un progetto cantautorale in italiano col nome di FREDDO.

Ha appena pubblicato “Francamente”, (ispirato e dedicato a Franco Battiato). Mi sono collegato con lui durante la diretta We Have a Dream del martedì sera. Da Londra, Fred mi ha raccontato e abbiamo visto insieme non solo il video di “Francamente”, ma anche “L’uragano delle scuse”, “Essere normale” e “The immigranti session”.

“Ho vissuto anni stupendi dentro una stanza”

Si apre cosi questa canzone geniale, una conversazione immaginaria tra Freddo ed uno dei più alti punti di riferimento della musica italiana, Franco Battiato.

Freddo (alias Fred Portelli) cantautore, produttore e creativo che da Londra continua il suo progetto musicale in italiano totalmente autoprodotto, pesca da una vecchia intervista televisiva le parole del “Maestro” (che Maestro non voleva essere chiamato) e le mimetizza dentro una canzone fresca, upbeat, che strizza l’occhio alla produzione di Battiato dei primi anni 80, dandogli un twist personale, un meltinpot di stili, una inflessione electro-dissonante dall’ironia alta ma sottile:

“Ma tu, tu Franco, tu lo sai, ti sei mangiato tutto, e a me le briciole semmai, per quando è tempo brutto”.

“Francamente” è una canzone profondissima ed ironica al tempo stesso, una dedica di eterna stima ad un cantautore fondamentale, che ha già detto tutto e ha lasciato agli artisti contemporanei poche cose da aggiungere. Ma è anche una maniera per proseguire e tenere la luce accesa sulle parole, sulla profondità dei contenuti e sulla ricerca interiore, andando oltre qualsiasi corrente musicale che possa essere chiamata moda.

Attorno a questi principi gravita tutto l’album “SINESTETICA” (di cui Francamente è il primissimo singolo, e che vedrà l’uscita durante il 2023) in cui Freddo mescola musicalmente il suo mondo elettronico dopo anni di produzioni in UK, la sua presenza sui palchi europei con gruppi rock, e l’attenzione alle parole che servono a scendere dentro la ricerca più profonda di argomenti mistici, filosofici, esistenziali. Ma stranamente rispettando un’inflessione Pop in canzoni dirette, piene di energia, altamente radiofoniche senza essere scontate.

Sinestetica, lo si intuisce già dalla parola, è un modo di fare arte mescolando mondi sensoriali diversi che creano una emozione ed una visione permanente in chi ascolta.

Un viaggio in un mondo nuovo che si porta dietro la saggezza del percorso.

Ed ecco una breve storia di questo interessantissimo cantautore/musicista/produttore emigrato a Londra:

Nel 2021 esce il Debut Album “Due” completamente suonato e prodotto da lui.

Lo stesso anno forma una band italiana con musicisti eccezionali che collaborano con importanti nomi della musica italiana come Dardust, Fulminacci, etc, e si esibisce in piccoli club, piazze e festival.

Tra 2021 e 2022 pubblica un live-video intitolato “The Immigrant Session” featuring il cantante senegalese Dine Mboup. Poi i due singoli “Essere Normale” e “L’Uragano delle Scuse” di cui cura produzione musicale e video. L’ultimo in collaborazione con l’illustratrice romana Nora.

Produce intanto un intero Album, ancora inedito, immaginato come colonna sonora per un film da realizzare di cui Freddo e’ autore del soggetto.

Il 2023 si apre con l’uscita del nuovo singolo “FRANCAMENTE” (ispirato e dedicato a Franco Battiato) che introduce una serie di singoli gia programmati e tratti dal nuovo album “SINESTETICA”.

L’album vedra’ la luce alla fine del 2023: un cambio di sound ma una immutata ricerca nel profondo delle parole e delle immagini.

FREDDO, polistrumentista e creativo a 360 gradi, scrive, suona e produce i suoi brani e suoi video in un piccolo studio a Stoke Newington a Londra, in solitudine.

www.redronnie.tv

