Ritornano i concerti di Claudio Baglioni nel 2023, con un format tutto speciale. Il cantautore romano ha trascorso l’intero 2022 sul palco, con quei 156 eventi tenuti nei teatri per il tour Dodici Note Solo Bis ed è pronto a rimettersi in gioco. Con nove date, Baglioni ha preparato uno show che avrà come protagonista, certamente, la musica ma anche la pluridimensionalità del suono e dello spazio.

Il nuovo tour si chiama aTUTTOCUORE e metterà in scena una vera e propria esperienza sensoriale a tutto tondo per i fortunati che potranno assistere ai concerti. Il cantautore spiega sui social:

“9 maxieventi dal vivo che si annunciano rivoluzionari, grazie a una nuova rappresentazione totale, a tre gigantesche dimensioni spaziali – orizzontalità, verticalità, profondità – nella quale si fondono musica, luce, figura, gesto, azione e le molteplici arti e modalità dello stupefacente mondo dello spettacolo”.

Quindi:

“Da sempre il cuore è considerato il centro, il nucleo, il cuore di tutto. Della vita stessa, ovviamente. Ma anche di passioni, sentimenti, emozioni, imprese, avventure. E, naturalmente, dell’amore: l’energia più grande che esista in natura. Nasce da queste riflessioni e suggestioni l’idea di chiamare il mio nuovo giro di rappresentazioni aTUTTOCUORE, dove, ancora una volta, la musica sarà il cuore pulsante di un progetto di concerto totale, integrale, reso ancora più prezioso e strabiliante dall’impiego e l’ausilio di illuminotecniche, proiezioni, performance da forme e discipline artistiche, per creare suggestioni particolari e mai viste prima“.

Di seguito tutte le date dei nuovi concerti di Claudio Baglioni nel 2023:

21/09/2023 – Stadio Centrale Foro Italico, ROMA

22/09/2023 – Stadio Centrale Foro Italico, ROMA

23/09/2023 – Stadio Centrale Foro Italico, ROMA

05/10/2023 – Arena di VERONA

06/10/2023 – Arena di VERONA

07/10/2023 – Arena di VERONA

12/10/2023 – Velodromo Paolo Borsellino, PALERMO

13/10/2023 – Velodromo Paolo Borsellino, PALERMO

14/10/2023 – Velodromo Paolo Borsellino, PALERMO

I biglietti per partecipare ai concerti di Claudio Baglioni nel 2023 saranno disponibili in anteprima per il fan club dalle 10 di domani, giovedì 16 febbraio, mentre le prevendite generali partiranno dalle 11 di venerdì 17 gennaio.

L’ultimo album di inediti di Claudio Baglioni è In Questa Storia Che è La Mia (2020), un disco in cui il cantautore ha scelto di ritornare alle sonorità degli esordi, più genuine e con l’impiego di strumenti acustici. Per questo l’album ha uno stile molto vicino a quello degli anni ’70, dove l’artista riprende i discorsi di Oltre e Strada Facendo.

