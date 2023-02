L’aggiornamento iOS 16.3.1 Apple è appena giunto sugli iPhone supportati e porta al suo interno le soluzioni ad una serie di problemi non certo trascurabili già evidenziati nelle precedenti esperienze software. Il consiglio è dunque di procedere immediatamente al suo download e installazione ma è anche il caso di scoprire subito a cosa esattamente il firmware poco corposo pone rimedio.

Il pacchetto software pesa all’incirca 270 MB ma il poco ingombro non deve affatto sminuire l’ultima fatica degli sviluppatori. In effetti, siamo al cospetto di un update che risolve già un primo problema significativo con le impostazioni di iCloud. Operando al loro interno, poteva accadere che il sistema non rispondesse o restituisse degli errori: ebbene, procedendo alla corrente attualizzazione, il bug è del tutto superato.

Un secondo problema superato proprio dall’aggiornamento iOS 16.1.3 fresco di lancio riguarda l’assistente Siri e la funzione Dov’è. Quest’ultima poteva non funzionare in determinate circostante ma ora gli esperti hanno superato il bug e l’opzione non presenta più alcuna anomalia. Terzo e ultimo malfunzionamento superato riguarda infine il rilevamento degli incidenti per gli ultimi modelli di melafonini iPhone 14 e 14 Pro. Non sono state affatto rare le segnalazioni di chiamate di emergenza partite da melafonini non protagonisti (con i loro possessori) di alcun incidente. Semmai, situazioni particolari come i giri sulle montagne russe di qualche parco divertimento o sessioni con lo snowboard sulla neve hanno fatto partire le telefonate al 911 negli Stati Uniti. Gli sviluppatori hanno dunque lavorato ulteriormente sulla funzione per limitare al massimo le false chiamate e dunque evitare allarmi fake in situazioni non necessarie.

Per tutte le soluzioni su riportate vale la pena procedere proprio all’aggiornamento iOS 16.3.1. L’update, come sempre, è disponibile attraverso il seguente percorso: Impostazioni > Generali > Aggiornamento software. L’operazione di adeguamento software durerà solo qualche minuto.

Continua a leggere su optimagazine.com