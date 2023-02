Può essere vantaggioso acquistare quest’oggi su Amazon l’iPhone 14 da 128GB di memoria interna, un dispositivo di ultima generazione a marchio Apple che può contare già su uno sconto importante e che non può di certo passare inosservato. Approfondendo quanto proposto nella giornata odierna dal famoso sito di e-commerce, ecco che notiamo come il prezzo da listino di questo iPhone 14 Mezzanotte da 128GB, di 1029 euro, sia stato scontato del 13%.

La nuova offerta Amazon per l’iPhone 14: dettagli sul prezzo che è stato fissato a San Valentino

Riecco una buona offerta, dunque, dopo quella di alcuni giorni fa. Tale percentuale ha portato al costo finale di 897 euro, cifra senza dubbio più bassa e che può far pensare a qualche utente titubante di poter finalmente avere tra le mani l’ultimo top di gamma targato Apple. C’è da dire che l’iPhone 14 non è stato molto richiesto sul mercato, c’è stata una domanda maggiore per i modelli Pro, ma resta uno degli smartphone più interessanti in circolazione.

Offerta Apple iPhone 14 (128 GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

L’offerta di Amazon è davvero appetibile e lo stesso sito di e-commerce consiglia di acquistare questo iPhone 14 Mezzanotte da 128GB, tra l’altro la disponibilità è immediata e nel giro di pochi giorni potrà arrivare nelle vostre case. Non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione, anzi Amazon permette anche di acquistare questo top di gamma di stampa Apple a rate grazie a Cofidis, dilazionando la spesa nel tempo. Un aspetto da non sottovalutare e che potrà aiutare più utenti nell’acquisto di tale dispositivo.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche di questo dispositivo, ricordiamo che stiamo parlando di un top di gamma di ultima generazione che quindi fa leva su specifiche di spicco. Apple ha migliorato notevolmente il comparto fotografico di questo iPhone 14, con un sistema di fotocamere più evoluto che permette foto perfette in qualsiasi condizione di luce. Tale device dispone poi di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici. Migliorata notevolmente la modalità cinema, ora con Dolby Vision 4K fino a 30 fps ed introdotta la modalità azione per riprese stabili, senza alcun tipo di sbalzo. Il processore è un A15 Bionic con GPU 5core per prestazioni fulminee. No mancano infine reti cellulari 5G ultrarapide.

Continua a leggere su optimagazine.com