La pratica della condivisione di un abbonamento Netflix al di fuori del proprio nucleo familiare ha le settimane contate, almeno così sembrerebbe. In alcuni paesi europei come la Spagna e il Portogallo è stata attivata la possibilità di pagare un extra per un amico o conoscente da includere nel proprio contratti. Contemporaneamente stanno per partire dei reali controlli per verificare che un account non sia utilizzato da più persone nel mancato rispetto dei termini di servizio. Le verifiche passeranno tutte per l’impostazione dell’indirizzo principale dal quale ci si connette per fruire dei contenuti ed è per questo che sarebbe davvero il caso di entrare in confidenza con la procedura. In Italia, in effetti, il trattamento già riservato ai cugini iberici potrebbe giungere molto presto, addirittura già nel mese di marzo,

La procedura per impostare l’abitazione principale associata all’abbonamento Netflix si eseguirà dall’app per smart TV del servizio. Dopo aver effettuato l’accesso al proprio account, bisognerà premere il tasto sinistro del telecomando per aprire il men dello strumento. Alla voce “Ottieni assistenza” si potrà ritrovare esattamente la sezione “Gestisci posizione principale”. A questo punto si apriranno due strade, con la possibilità di procedere al settaggio attraverso l’ e-mail o tramite SMS. In entrambi i casi di riceverà un messaggio di verifica con un comando spoecifico relativo alla richiesta di revisione. Cliccandolo, verrà richiesto di impostare la posizione corrente dalla quale ci si connette alla rete come la principale. Come ultimo passaggio, si visualizzerà un messaggio di conferma sul televisore e dunque si potrà procedere alla visione di qualsiasi contenuto.

La pratica della condivisione dell’abbonamento Netflix è stata per lungo tempo tollerata dalla stessa piattaforma di contenuti. I cambiamenti in arrivo rappresenteranno di certo un punto di non ritorno.

