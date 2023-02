La cannabis ha effetti benefici sulla sessualità, soprattutto nelle donne. Lo rileva una ricerca condotta da un equipe guidata dalla sessuologa Amanda Moser e pubblicata sul Journal of Cannabis Research. In particolar modo la cannabis può essere utilizzata per raggiungere orgasmi multipli.

Lo studio ha riguardato un campione di 800 persone di età compresa tra i 18 e gli 85 anni a cui è stato sottoposto un questionario sugli effetti della cannabis su gusto, tatto e sulla sfera sessuale. Esaminando i risultati è emerso che oltre il 70% ha dichiarato che facendo uso di cannabis prima di fare sesso cresce il desiderio e l’intensità dell’orgasmo. Per il 62,5% invece la cannabis aumenta il piacere durante la masturbazione.

Sono le donne a beneficiare maggiormente degli effetti della cannabis dal punto di vista sessuale. Secondo quanto riporta lo studio, le donne “possono avere maggiori probabilità di raggiungere l’orgasmo quando usano la cannabis prima dei rapporti sessuali, il che potrebbe contribuire all’equità nella quantità di orgasmi e soddisfazione sessuale vissuta da uomini e donne”.

Contrariamente a quanto dimostrato in altri studi, analizzando i risultati è emerso che la cannabis non avrebbe effetto inibitorio sulla capacità di raggiungere e mantenere l’orgasmo da parte degli uomini. Inoltre lo studio potrebbe avere alcuni elementi da cui prendere spunto per la cura delle disfunzioni sessuali.

Il rilassamento muscolare e l’aumento del funzionamento sessuale che deriva dall’uso della cannabis – ha affermato la sessuologa Moser – potrebbero aiutare le donne che soffrono di vaginismo o di altre patologie, così come le donne con un desiderio sessuale ridotto”.