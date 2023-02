I rumors dei giorni scorsi hanno trovato conferma ieri sera: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in crisi. I fan si erano accorti già di qualcosa alla luce del fatto che le foto insieme ormai scarseggiavano e i due apparivano sempre in luoghi diversi, sarà stato il lavoro a separarli in questi mesi così concitati? Non lo sappiamo ancora fatto sta che la conferma della loro crisi è arrivata ieri sera in conclusione della puntata del Grande Fratello Vip.

Alla vigilia di San Valentino, Alfonso Signorini ha chiesto a Giulia Salemi della sua relazione con Pierpaolo Pretelli ottenendo una risposta concreta e diretta: “Stiamo vivendo un momento di crisi, che può succedere a tantissime coppie di trent’anni. Ma non ci sono di mezzo tradimenti o altre persone. Stiamo cercando di capire in che direzione sta andando avanti la nostra storia”.

Giulia Salemi si è commossa e si è detta speranzosa che tutto si sistemi e questo lascia pensare che da parte sua c’è ancora la voglia di ricominciare e andare avanti. Dal canto suo, Pierpaolo Pretelli non ha ancora commentato le parole della sua fidanzata, o ex, che in trasmissione ieri sera ha chiesto rispetto della privacy nonostante sappia bene che la loro relazione è iniziata proprio sotto le telecamere del GF.

Le polemiche non sono mancate per via delle domande poste dal padrone di casa davanti a tutti in trasmissione ma altri sono convinti che questo sia solo il modo di lanciare la prossima intervista che troveremo proprio su Chi. Ai posteri l’ardua sentenza…