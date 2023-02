Ci sono alcune indicazioni che dobbiamo prendere in esame oggi 14 febbraio, a proposito dei server Fortnite fermi da alcune ore a questa parte. Tutto gravita attorno al rilascio della patch 23.40, in relazione ad un aggiornamento molto atteso dal pubblico. Vediamo come stanno le cose, anche perché la situazione che si è venuta a creare nelle ultime ore ricorda in parte quello che vi abbiamo riportato a gennaio con un altro articolo a tema. Nel dettaglio, cosa dobbiamo aspettarci sul fronte del ripristino per tutti coloro che intendono accedere alla piattaforma in tempi ristretti? Proviamo a capirlo insieme.

Risultano ancora fermi i server Fortinite per l’aggiornamento 23.40: dettagli sull’orario di ripristino

I server Fortnite sono fermi dalle 12 circa e l’aggiornamento 23.40 non dovrebbe essere così impegnativo come altri che hanno visto la luce negli ultimi mesi. Le novità non vanno trascurate, ma ormai sono note a tutti coloro che seguono da vicino questo mondo. Al contrario, la priorita di tutti è capire quando ci sarà il ripristino delle attività web. Solitamente, interventi del genere causano instabilità e disagi per una o al massimo due ore. Insomma, ci sono tutti i presupposti affinché la situazione possa rientrare in un arco temporale molto ristretto.

La situazione, dunque, appare di facile lettura. Se da un lato risultano fermi i server Fortinite per il rilascio del nuovo aggiornamento 23.40, allo stesso tempo l’orario di ripristino dovrebbe essere compreso tra le 13 e le 14. L’auspicio è che non si vada oltre, se non altro perché al momento tutto lascia pensare che la questione sia sotto controllo per gli sviluppatori. La nuova stagione dovrebbe essere ambientata in Oriente, con tanto di atmosfere ispirate a Cina e Giappone per chi è impegnato nel free to play.

Fateci sapere come stanno andando le cose coi server Fortnite questa mattina.

