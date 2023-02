Chiuso Sanremo 2023 si pensa a quello del prossimo anno. Anche quest’anno, la Rai non dovrà far fatica a cercare il direttore artistico a cui affidare la guida del prossimo Festival: il Festival di Sanremo sarà ancora nelle mani di Amadeus. Il contratto con la Rai, infatti, non prevedeva una sola edizione e la prossima – quella del 2024 – dovrebbe essere l’ultima, salvo rinnovi.,

Qualche critica e tanti apprezzamenti per la direzione artistica di Amadeus anche se portare sul palco del Teatro Ariston di Sanremo 28 artisti, di cui 6 giovani, si è dimostrata una scelta poco fruttuosa: i giovani sono stati relegati alle ultime posizioni della classifica di gradimento ed è innegabile che, gli ultimi artisti in scaletta non abbiano avuto la stessa visibilità di coloro che invece si esibivano nella prima parte del Festival.

Quel che resta di questo Sanremo 2023 è sicuramente tanta stanchezza. Occorre chiudere prima le serate del Festival, senza relegare monologhi importanti dopo l’una di notte e la conclusione addirittura a ridosso delle 2.00. Non è impossibile, del resto, basta limitare il numero degli artisti in gara. I 28 erano un esperimento di Amadeus che ci auguriamo non riproponga.

Chiuso Sanremo 2023, si pensa al Festival 2024. Il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2024 sarà Amadeus, affiancato probabilmente da altri personaggi, non ancora noti.

Le date? Se la scelta di Amadeus dovesse essere la stessa di quest’anno, Sanremo 2024 dovrebbe tenersi da martedì 6 a sabato 10 febbraio. Doveroso attendere conferme ufficiali da parte della Rai.