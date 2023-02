Doveroso è un ulteriore approfondimento sul rimborso Libero Mail dopo un primo articolo sulla questione pubblicato solo nella giornata di ieri. I primi dettagli forniti poche ore fa riguardavano i clienti proprietari di una casella di posta elettronica del tutto gratuita. Al contrario, oggi soni disponibili informazioni puntuali sull’indennizzo di coloro che hanno sottoscritto un contratto Libero Mail Plus a pagamento. Per questi ultimi il risarcimento sarà diverso è avrà un valore in euro di un determinato importo.

Il rimborso Libero Mail per chi usufruisce del servizio del tutto gratuito, come già riportato, si presenta come un surplus di spazio di archiviazione della casella di posta elettronica pari al 20%. L’indennizzo non è dunque quantificabile in euro: al contrario, ora apprendiamo che gli utenti con abbonamento LIbero Plus avranno una forma di indennizzo esprimibile in una somma. In effetti chi è stato toccato dai disservizi corposi delle scorse settimane avrà diritto a sei mesi di abbonamento Libero Mail Plus in omaggio. Considerando che un abbonamento annuale costa attualmente 49,90 euro, deduciamo che il risarcimento ha un valore commerciale di circa 25 euro.

Come sarà possibile beneficiare del rimborso Libero Mail Plus fin da subito? Per il momento non abbiamo dettagli puntuali sulle modalità di erogazione dell’indennizzo ma è logico credere che questo sarà automatico. Così come gli utenti standard di Libero Mail vedranno aumentare di default il loro spazio di archiviazione di circa 200 MB, i clienti Plus dovrebbero vedere ben presto posticipata la data di scadenza del loro piano per la casella elettronica. In pratica, i clienti dovrebbero pagare il prossimo rinnovo del piano sei mesi dopo la data in precedenza abbinata al proprio profilo. Anche chi ha rinnovato di recente il servizio dovrebbe dunque essere invitato ad un nuovo rinnovo annuale solo fra un anno e mezzo circa.

