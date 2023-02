In caso di bronchiolite niente più cortisone, antibiotici o broncodilatatori. Sono queste le nuove linee guida dei pediatri, insieme a una maggiore informazione per i genitori, per combattere il virus respiratorio sinciziale (VRS), causa del 60% delle infezioni nei bambini durante il primo anno di vita.

Il documento, pubblicato sul Italian Journal of Pediatrics promosso da Società Italiana di Pediatria (SIP), Società di Neonatologia (SIN) Società per le Malattie Respiratorie Infantili (SIMRI), insieme ad altre 13 società scientifiche pediatriche, è stato redatto in seguito alle pesanti difficoltà a cui è stato sottoposto il sistema sanitario negli ultimi due anni, a causa di forti epidemie che hanno portato alla saturazione dei posti letto nei reparti di pediatria di molti ospedali e nelle terapie intensive.

La priorità, secondo Annamaria Staiano, presidente SIP, è “fornire ai pediatri un aggiornamento sulle migliori pratiche per la gestione della bronchiolite“, come ad esempio l’uso preventivo di anticorpi monoclonali. Il problema è che spesso, come sottolinea Eugenio Baraldi, direttore del Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino dell’Azienda-Ospedale Università di Padova, si tende a utilizzare cortisone, antibiotici e broncodilatatori “per i quali non vi sono evidenze” e che potrebbero essere causa di effetti collaterali.

Un ruolo fondamentale nel contrasto alla bronchiolite è quello dei genitori, a cui i pediatri forniscono una serie di indicazioni:

utilizzare la mascherina;

non baciare i bambini se sono raffreddati;

lavare bene le mani;

non far avvicinare i piccoli a persone raffreddate;

non fumare in casa.

Infine è opportuno chiedere sempre al medico curante se vi siano indicazioni sull’utilizzo di anticorpi monoclonali per la prevenzione delle infezioni da VRS, soprattutto in caso di bimbi nati prematuri o con patologie cardiache e polmonari.