Ci sono alcune indicazioni che dobbiamo esaminare con grande attenzione questa mattina, per tutti gli utenti che si ritrovano con un Samsung Galaxy S22. Già, perché nella giornata di ieri avevamo anticipato a tutti la distribuzione su larga scala del nuovo aggiornamento con One UI 5.1, come avrete notato con l’apposito articolo comparso sul nostro magazine. La novità è che da alcune ore a questa parte pare ci siano stati avvistamenti anche in Italia, a testimonianza del fatto che il produttore coreano con ogni probabilità sarà molto rapido nel distribuire su larga scala l’upgrade in questione.

Sta arrivando sui Samsung Galaxy S22 distribuiti in Italia l’aggiornamento con One UI 5.1: gli ultimi riscontri

Tramite il nostro gruppo Facebook, nelle ultime ore ho preso atto che sarebbe stato avvistato anche sui Samsung Galaxy S22 in Italia l’aggiornamento con One UI 5.1. Una vera e propria svolta, anche perché al momento del rilascio ufficiale avviato ieri dal produttore tutti qui hanno avuto la sensazione che avremmo atteso molto di più prima che il nostro Paese potesse rientrare in un discorso del genere. Così non è stato e al momento ho la forte sensazione che nel giro di un paio di giorni tutti (o quasi) riceveranno la famosa notifica, tramite la quale si poterà a termine il download del pacchetto software.

Come ormai noto, l’aggiornamento legato alla nuova interfaccia One UI 5.1 migliora soprattutto l’esperienza con la fotocamera, finalmente dotata di alcune funzioni che miglioreranno soprattutto la qualità di immagini e video trasmessi su richiesta dell’utente. Per il resto, sarà importante capire il tipo di impatto che il pacchetto software avrà sulla durata della batteria dello smartphone, fermo restando che al momento non si segnalano particolari criticità sotto questo punto di vista.

Vi faremo sapere appena si avranno ulteriori riscontri sui Samsung Galaxy S22 in distribuzione in Italia.