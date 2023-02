Samsung lancerà presto il Galaxy A34 5G e A54, ovvero le nuove edizioni dei suoi smartphone di fascia media e di maggior successo degli ultimi anni in termini di unità. Per quanto riguarda il Samsung Galaxy A34 5G alcuni dettagli del telefono sono trapelati online nelle ultime settimane. Ciò che risulta piuttosto interessante sono le specifiche confermate tramite benchmark online. Nell’istante in cui le recenti indiscrezioni sostengono che il device disporrà dello stesso processore Exynos 1280 del Samsung Galaxy A33 5G, i benchmark hanno rivelato che almeno le varianti coreane e quelle europee avranno invece un chip MediaTek. In modo particolare si parla del MediaTek Dimensity 1080, un octa-core dotato di 2 core Cortex-A2 a 6,78GHz ad elevate prestazioni e 6 efficienti core Cortex-A2 a 0,55GHz.

Il Samsung Galaxy A34 5G potrebbe non essere l’unico smartphone di fascia media del produttore asiatico alimentato da due chip diversi in base al paese. Infatti, ad esempio, il Samsung Galaxy A14 5G è alimentato da un chip MediaTek in alcuni mercati e da un chip Exynos in altri, nel dettaglio da un MediaTek Dimensity 700 e un Exynos 1330. Per quanto riguarda le altre specifiche del prossimo device, non ci si aspetta che ci siano dei cambiamenti rispetto al predecessore Samsung Galaxy A33 5G.

È possibile anche aspettarsi che sia alimentato da una batteria da 5000mAh, un display da 6,4 o 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento di 90Hz, una fotocamera ultra-wide da 8MP e una fotocamera macro da 5MP sul retro oltre a, probabilmente, una fotocamera principale da 50MP, una fotocamera da 13MP. Il dispositivo sfrutterà, inoltre, il sistema operativo Android 13 basato su interfaccia One UI 5.1. È possibile anche aspettarci a bordo del telefono caratteristiche come altoparlanti stereo, resistenza all’acqua IP67, porta USB Type-C e un jack per le cuffie da 3,5mm. I colori disponibili potrebbero essere quattro, ossia Grafite, Lime, Viola e Argento. Resteremo aggiornati per maggiori dettagli in merito.

