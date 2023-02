Occorrono necessariamente alcuni chiarimenti, in queste ore, per quanto concerne la questione relativa alla memoria interna di cui sono dotati i vari Samsung Galaxy S23 che a breve saranno in vendita anche in Italia su larga scala. Già, perché dopo la denuncia della scorsa settimana, secondo cui i modelli subirebbero un grosso taglio per lo spazio di archiviazione interno già al momento della prima accensione, oggi ci sono alcuni dettagli aggiuntivi coi quali potremo mettere maggiormente a fuoco tutta la storia. In questo modo, infatti, avremo un miglior sguardo d’insieme.

Alcuni chiarimenti necessari sul Samsung Galaxy S23 e la scarsa memoria interna da oggi 13 febbraio

Vedere per credere quanto riportato da SamMobile, facendo l’esempio del Samsung Galaxy S23 Ultra. A tal proposito, infatti, viene fatto notare che la versione del device da 512 GB abbia effettivamente una capacità di archiviazione pari 477 GB. In verità, abbiamo 35 GB mancanti dalla capacità pubblicizzata al momento della commercializzazione del modello, ma occorre non lasciarsi ingannare, perché la risposta ai naturali questi sullo storage è più semplice di quanto si possa pensare.

La fonte evidenzia come Samsung abbia deciso di aggiungere lo spazio di archiviazione mancante (vale a dire il 7% della capacità viene perso a causa della conversione di unità da Gigibyte a Gigabyte) nella sezione Sistema. Un dettaglio cruciale, in quanto limita moltissimo il problema della memoria interna per i Samsung Galaxy S23 di cui si è tanto parlato nel corso degli ultimi giorni.

Siccome in passato diversi utenti hanno avanzato anche alcune azioni legali nei confronti del produttore asiatico, contestualizzare al meglio la vicenda della presunta scarsa memoria interna dei Samsung Galaxy S23 diventa cruciale oggi. Che idea vi siete fatti in merito? Fateci sapere con un commento a seguire.