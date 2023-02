Più di qualcuno si starà chiedendo perché non funziona il sito INPS in questo lunedì 13 febbraio o meglio la piattaforma dell’ente previdenziale mostra dei vistosi rallentamenti e non è sempre possibile eseguire operazioni comuni, in altri momenti invece messe a disposizione. Non parliamo dunque di un vero e proprio down ma di malfunzionamenti almeno diffusi e ai quali è possibile anche dare una spiegazione logica.

La stessa INPS, proprio in questa mattinata del primo giorno della settimana, ha spiegato che le difficoltà di alcuni utenti sono ben note. Nello scorso weekend è avvenuta un’operazione non di poco conto ossia una migrazione del portale istituzionale. La procedura si è conclusa nel suo complesso ma le attività stanno continuando anche in queste ore. In pratica, si sta provvedendo ad ottimizzare e perfezionare il servizio con ulteriori interventi tecinici di scena proprio in questo lunedì. Ne consegue che gli sforzi messi ancora in campo possano ancora dare luogo ad errori ed anomali.

Considerati i motivi tecnici e riconosciuti per i quali il sito INPS non funziona in tutti i suoi aspetti in questo 13 febbraio, è possibile sapere quando la situazione sarà del tutto ripristinata? Purtroppo l’ente previdenziale non ha fornito indicazioni sulle tempistiche con le quali tutti i servizi del portale saranno di nuovo accessibili, senza errori e malfunzionamenti di qualsiasi tipo. Possiamo immaginare che la situazione potrà rientrare nel giro di qualche ora e, in ogni caso, al termine di tutti gli interventi l’esperienza utente dovrebbe essere decisamente migliorata.

Per chi ha assoluta necessità di ottenere supporto in questo preciso momento, restano sempre attivi i numeri di assistenza per i cittadini. Questi sono due: da telefono fisso andrà digitato il recapito gratuito 803 164: bisgnerà invece utilizzare lo 06 164 164 da cellulare.

