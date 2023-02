Nokia pare si stia preparando per il lancio di un nuovo smartphone della serie G, ovvero il Nokia G22. Questo device arriverà come successore del Nokia G21. In attesa che avvenga il suo lancio, andiamo a vedere insieme la scheda tecnica pubblicata sull’elenco Geekbench. Ecco di seguito le specifiche del dispositivo rivelate in anticipo.

Nel risultato del test Geekbench, il nuovo Nokia G22 è riuscito ad ottenere 308 punti nel test single-core, mentre è riuscito a segnare 1094 nel test multi-core. Per quanto riguarda le specifiche, lo smartphone integra un processore Unisoc T1 octa-core da 8,606GHz che sarà abbinato alla GPU Mali-G57. Inoltre, il device integra 4GB di RAM. Per quanto riguarda il lato software, il prossimo Nokia G22 lavorerà sul sistema operativo Android 12 abbinato all’interfaccia utente Android stock. Come emerso già in precedenza, lo smartphone sarà il successore dello smartphone Nokia G21 dell’azienda, che è stato introdotto nel febbraio dello scorso anno. Il dispositivo dovrebbe sfoggiare un display LCD IPS da 6,5 pollici con una risoluzione HD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Il telefono presenta anche un notch a forma di goccia d’acqua che integra la fotocamera selfie.

Così come il comparto fotografico del Nokia G21, anche sul successore G22 potremmo ritrovare una fotocamera posteriore principale da 50MP abbinata a un obiettivo ultra-wide da 8MP e una fotocamera frontale da 8MP per selfie e videochiamate. Il nuovo dispositivo del produttore finlandese dovrebbe essere messo sul mercato con 4o 6GB di RAM e 128GB di storage interno, con la possibilità di espandere la memoria con una scheda microSD. Il device è poi alimentato da una batteria da 5050mAh dotata di supporto alla ricarica rapida da 18W. Infine, il prezzo in India è di Rs 12.999 e sarà disponibile nelle opzioni di colore Dusk e Nordic Blue.

