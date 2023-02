La Legge di Lidia Poët racconta la storia vera di una donna che è pronta a tutto per far valere i suoi diritti. Forte, determinata, caparbia e dal grande intuito, Lidia Poët è diventata famosa come la prima avvocata d’Italia; una professione la sua che spettava solo agli individui di sesso maschile.

Una donna in tribunale, che si occupa dei casi più disparati (solitamente omicidi), non era ben vista e non vedeva perciò creduta. Matilda De Angelis interpreta questa protagonista dall’animo forte, eppure fragile. Lidia è appassionata di legge ma quando una sentenza della Corte d’Appello di Torino dichiara illegittima la sua iscrizione all’albo degli avvocati, la ragazza non può esercitare la professione solo perché donna. Lidia si ritrova così senza lavoro né soldi, ma le rimane l’orgoglio; la giovane così è costretta a trovare ospitalità dalla famiglia del fratello Enrico (Pier Luigi Pasino), anch’egli avvocato, e diventarne la sua assistente, mentre prepara si prepara per far ricorso alla decisione della Corte d’Appello.

Attraverso uno sguardo intimo, leggero e intelligente, La Legge di Lidia Poët ci presenta la storia di una donna che era già avanti per il suo tempo, dotato di coraggio e di grande acume. La serie tv, prodotta da Groenlandia e creata da Guido Iuculano e Davide Orsini, grazie al suo approccio dai toni moderni si adatta alla personalità della protagonista: Lidia si batte per sé stessa, ma più generalmente per le donne. Rivolge uno sguardo al futuro, convinta che il gentil sesso occuperà un posto di rilievo nella società.

Sei episodi, ciascuno con un caso da risolvere per un legal drama misto alla commedia che si sviluppa per di più fuori dai tribunali. E’ accompagnata da un giornalista, Jacopo (Eduardo Scarpetta), affascinante ed enigmatico, che stravolge la sua vita.

La Legge di Lidia Poët è una storia figlia del suo tempo, che ci catapulta in una realtà di fine Ottocento in cui la donna era ancora considerata metà dell’uomo. Eppure per i temi che tratta e per lo stile adottato (il linguaggio e le canzoni) è una serie tv che parla anche di attualità.

La Legge di Lidia Poët è disponibile su Netflix dal 15 febbraio.

