Una chiara presa di posizione, quella assunta dalla figlia di Little Tony contro Gino Paoli a seguito di quanto accaduto al teatro Ariston nella serata della finalissima del Festival di Sanremo. Il cantautore genovese è stato il super ospite dell’11 febbraio, l’appuntamento più importante della cinque giorni della kermesse.

Dopo aver cantato Questa Lunga Storia D’Amore e Sapore Di Sale, Gino Paoli stava per intonare i primi versi de Il Cielo In Una Stanza, ma poi si è lasciato andare in alcuni aneddoti sulla sua carriera. Tra questi, una storia che riguardava Little Tony. Rivolgendosi a Gianni Morandi, Paoli ha detto:

“Quando ci siamo visti la prima volta all’RCA io ero molto più vecchio, lui aveva 14, 15 anni e voleva imparare da me. Non so che ca**o voleva imparare da me. Il migliore è stato Little Tony: era venuto a fare il canzoniere e la sua donna gli aveva fatto le corna con un paio di uomini in casa di Tony”.

Amadeus e Morandi hanno tentato di fermarlo per riprendere con la scaletta e non imbarazzare il pubblico, ma in mondovisione avevano già sentito tutto. Per questo nella puntata di Storie Italiane andata in onda questa mattina, lunedì 13 febbraio, la conduttrice Eleonora Daniele è ritornata sull’argomento.

Ospite in studio c’era Cristina Ciacci, figlia di Little Tony, che non ha nascosto la sua indignazione per quanto riferito da Gino Paoli a Sanremo. Le sue parole:

“Ci sono rimasta molto male. Non capisco perché Gino Paoli, che è un grande artista, abbia detto una cosa simile. Che poi all’inizio ha detto la moglie, poi ha voluto aggiustare il tiro e ha detto la compagna, ma il riferimento era chiaro. Lo ha fatto nei confronti di una persona che non c’è più e non si può difendere. Non so se sia vera o meno la cosa, non penso, ma qualora lo fosse, l’ho trovato molto indelicato”.

Quindi in diretta nazionale Cristina Ciacci fa una richiesta senza mezze misure:

“Io vorrei delle scuse pubbliche. Quella che è stata fatta sul palco dell’Ariston, che si vede in tutto il mondo, è un’offesa pubblica a tutti gli effetti e io chiedo da parte mia della mia famiglia e di tutti i fan di papà delle scuse pubbliche”.

