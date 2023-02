Avete perso la testa per iPhone 13 all’epoca e non riuscite nemmeno attualmente a toglierlo dai vostri pensieri? Probabilmente è arrivato il momento di cedere alla tentazione e di regalarvi quello che è un melafonino ancora molto gettonato, nonostante l’età che avanza. iPhone 13, nel taglio da 128GB e nella colorazione galassia, viene venduto oggi 13 febbraio al prezzo di 799 euro direttamente su Amazon.

Il prodotto è spedito, quindi non solo venduto, dall’e-commerce, senza passare per terzi, con consegna Prime senza costi aggiuntivi prevista per il 3, 4 marzo. Il risparmio ammonta a circa il 15% rispetto al costo di listino, che ricordiamo essere di 939 euro (inutile dirvi che gli iPhone si svalutano poco e niente, e che, in questo, sono molto diversi dalla controparte Android, che, al contrario, tende a svalutarsi a pochissimo tempo di distanza dal lancio).

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - Galassia Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

iPhone 13 lo conoscete tutti, non c’è bisogno di presentazioni: se siete arrivati qui è perché saprete benissimo il valore che questo device detiene ancora oggi. Il modello in questione non include AppleCare+, cosa che per molti potrebbe non rappresentare un problema a differenza di altri. A questo punto non vediamo impedimenti concreti che possano frapporsi tra voi ed il vostro oggetto del desiderio (prenderlo adesso ha ancora senso, aspettare oltre significherebbe rinunciare al prodotto e pensare al modello successivo, che ha ovviamente altri costi). Non farete in tempo a vedervi arrivare a casa il melafonino per San Valentino (doveva muovervi prima in tal senso), ma riceverete lo stesso un prodotto degno di nota ad un prezzo competitivo. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

