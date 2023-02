Il cast e personaggi di Fiori Sopra L’Inferno debuttano stasera, lunedì 13 febbraio, su Rai1. Tre puntate, tre prime serate, per raccontare il personaggio di Teresa Battaglia, nata dalla penna di Ilaria Tuti.

Elena Sofia Ricci interpreta Teresa Battaglia, un’esperta profiler di quasi sessanta anni, arrivata dalla città assieme alla sua piccola squadra, la sua famiglia, nella quale si è appena insediato un nuovo membro, il giovane Ispettore Massimo Marini (Giuseppe Spata), in fuga da se stesso e dal proprio passato. Nel cast e personaggi di Fiori Sopra L’Inferno anche l’Ispettore Capo Giuseppe Parisi (Gianluca Gobbi). È l’ombra di Teresa da più di vent’anni e la conosce meglio di chiunque altro.

Nel corso della serie Teresa dovrà confrontarsi e misurarsi tanto con i suoi limiti, quanto con le sue qualità di donna, grazie alla presenza di un affiatato gruppo di bambini che trovano nell’amicizia la forza di non pensare al dolore che si nasconde nelle loro case e di sognare un mondo e una vita migliori, come è normale e giusto che sia, alla loro età. Teresa, con loro, mostrerà il suo lato più tenero e materno rivelandosi per ciò che è: una donna che ha volutamente sepolto la propria umanità dietro una patina di durezza e cinismo.

Teresa dovrà anche fare i conti con i primi sintomi dell’Alzheimer, un male subdolo, che comincia a provocarle i primi buchi di memoria, rischiando di compromettere il suo lavoro.

Stasera andrà in onda la prima puntata di Fiori Sopra L’Inferno, composta da due episodi. Nel primo, il Commissario Battaglia giunge a Travenì per indagare sulla morte di un ingegnere. Nel frattempo, quattro bambini si incontrano nel loro posto segreto, ignari che qualcuno li stia spiando…

Nel secondo, Lucia e Mathias escono di notte, certo di trovare il Fantasma. L’indomani, Brughi va da Teresa rivelandole una sconcertante coincidenza. Ma le amnesie di Teresa sono sempre più frequenti.

L’appuntamento con Fiori Sopra L’Inferno è alle 21:30 su Rai1.

