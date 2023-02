Non si placano ancora le segnalazioni per la carta del docente che non funziona, alla luce di lamentele che si susseguono da almeno 48 ore. A dirla tutta, come riportato nella giornata di ieri la speranza era che l’anomalia potesse essere archiviata entro le prime ore del mattino, oggi 13 febbraio, dando per scontato che di domenica non avremmo ricevuto assistenza per risolvere la questione. Come tutti sanno, il disservizio viene a galla sia al momento del login per monitorare lo stato della propria carta (nessun risultato con il recupero delle credenziali), sia quando si effettua il vero e proprio pagamento.

Come ottenere assistenza per carta del docente che non funziona: riscontri sul numero da utilizzare

Fatta questa premessa e sperando ovviamente che l’anomalia possa essere archiviata entro la giornata di oggi, è importante capire come ricevere assistenza per carta del docente che non funziona. Ho notato sui social che c’è tanta confusione sul numero da utilizzare, ma quello esatto dovrebbe essere 0809267603. In realtà, il sito ufficiale del MIUR ci dice che in settimana dovrebbe sempre rispondere qualcuno, provando a chiamare dalle 8 alle 18.30, ma in tanti affermano di non aver ottenuto riscontro questo lunedì provando a digitare il suddetto numero.

Effettuando ulteriori indagini, ho appreso che in realtà dovreste riuscire ad interfacciarvi con qualcuno attorno alle 14 di oggi. Come detto poco fa, la speranza è che tutto possa rientrare nel più breve tempo possibile, senza impazzire dietro l’assistenza, ma è chiarlo che lo scenario sia in divenire e che ogni aspetto debba essere valutato con grande attenzione prima di maturare certezze in merito. La situazione sarà più chiara nel pomeriggio in ogni caso, secondo quando raccolto in queste ore.

Anche a voi non funziona la carta del docente? Fateci sapere con un commento.

Continua a leggere su optimagazine.com