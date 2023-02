Il Redmi 12C, il cui debutto è avvenuto lo scorso mese di dicembre in Cina, di recente è stato avvistato sui siti Web di certificazione BIS e NBTC. Adesso, il device è apparso sulla nota piattaforma di benchmarking Geekbench. Si trova in elenco con il numero di modello 22120RN86G; inoltre, il database di benchmarking ha rivelato le specifiche principali dello smartphone: scopriamole insieme.

Geekbench cita il numero di modello del processore ARM MT6769V/CZ per quanto riguarda il Redmi 12C. Il chipset include 6 core con clock a 1.80GHz e 2 core che lavorano a 2GHz. Il SoC corrisponde al MediaTek Helio G85, affiancato da 4GB di memoria RAM (anche se molto probabilmente ci saranno anche altre varianti di lancio). Il dispositivo sfrutterà il sistema operativo Android 12 pronto all’uso. Per quanto concerne i punteggi, nei test single-core il device ha ottenuto 355 punti mentre in multi-core di Geekbench ha ottenuto 1173 punti. Al di fuori di questi dettagli, l’elenco non ha rivelato altre informazioni sul dispositivo.

Quanto alle altre caratteristiche giunte online, sappiamo che il Redmi 12C (in Cina) sfoggia un display da 6,71 pollici con risoluzione HD+. Il comparto fotografico presenta sul retro una configurazione a doppia fotocamera contraddistinta da un sensore principale da 50MP e un obiettivo di profondità da 0,8MP. Posteriormente troviamo anche uno scanner di impronte digitali e un flash LED. La selfie-cam frontale è da 5MP smartphone è dotato anche di uno snapper selfie frontale da 5MP. Il dispositivo è alimentato da un processore MediaTek Helio G85 affiancato da un massimo di 6GB di RAM e 128GB di storage interno. Infine, integra una batteria da 5000mAh dotata di supporto per la ricarica rapida da 10W. Detto ciò, non resta che aspettarci che Xiaomi possa condividere nei prossimi giorni le specifiche ufficiali circa la disponibilità del lancio internazionale.

