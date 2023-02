OPPO ha recentemente lanciato la serie Find N2 in Cina, ma non sappiamo ancora se debutterà anche sul mercato Global. Inoltre, il produttore cinese ha lanciato il suo primo smartphone pieghevole a conchiglia, il Find N2 Flip. Parallelamente, l’azienda ha presentato il Find N2 5G, ovvero il principale rivale del Samsung Galaxy Z Fold 4. Intanto, la società sta già lavorando ad un altro dispositivo foldable. Ebbene, in queste ultime ore sono trapelati in Rete alcuni dettagli sul prossimo smartphone OPPO, che potrebbe essere il nuovo pieghevole OPPO Find N3.

Il noto tipster Digital Chat Station ha dichiarato che OPPO si è messa a lavoro su un telefono pieghevole con il numero di modello PHN110. Il tipster ha anche rivelato diverse specifiche principali dello stesso prima del lancio. Il prossimo OPPO Find N3 5G potrebbe arrivare sul mercato nella seconda metà dell’anno in corso. Secondo i dettagli trapelati, il pieghevole OPPO disporrà di un display OLED LTPO con frequenza di aggiornamento a 120Hz e con una risoluzione di 2260 x 2440 pixel. La risoluzione dello schermo di OPPO Find N3 (modello PHN110) risulta superiore al predecessore Find N2 5G, che invece presenta una risoluzione del display di 1792 x 1920 pixel.

In base a queste informazioni è possibile captare che l’OPPO Find N3 5G potrebbe disporre di un display pieghevole più grande. Considerato che il Find N2 possiede un display AMOLED pieghevole da 7,1 pollici, è possibile che OPPO possa aumentare le dimensioni dello schermo per competere con il Samsung Galaxy Z Fold 4 o con il suo successore. Il Samsung Galaxy Z Fold 4 sfoggia un display AMOLED da 7,6 pollici con una risoluzione di 1812 x 2176 pixel. Un pannello più grande a sua volta potrebbe significare anche una batteria più grande: infatti, il Find N2, malgrado il fattore di forma piuttosto sottile, integra una batteria da 4520mAh, mentre il Galaxy Z Fold 4 sfrutta una batteria più piccola da 4400mAh. Per il momento, non vi sono altri dettagli da parte di OPPO circa il lancio ufficiale del nuovo foldable, tuttavia, il Find N3 5G potrebbe essere presentato verso la fine del 2023.

