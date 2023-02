La volata finale ha confermato il pronostico della vigilia: Marco Mengoni ha vinto il Festival di Sanremo, ma la vera sorpresa è il terzo posto di Mr. Rain giunto alle spalle di Lazza. La canzoncina di Mr. Rain è stata snobbata dalla critica ma è arrivata dritta al cuore della gente. Una melodia facile da ricordare, parole ricche di sentimento e la ciliegina del coro dei bambini angioletti (guarda il video )

Fin dal primo ascolto Mr.Rain ha catturato l’attenzione imponenendosi tra una folla di ben 28 concorrenti (forse qualcuno di troppo) del Sanremo record di Amadeus. Di serata in serata, di ascolto le quotazioni di Mr.Rain salivano vertiginosamente al punto da far ipotizzare un clamoroso ma impossibile sorpasso ai danni del favoritissimo Mengoni in testa fin dalla prima serata.

La corsa di Mr. Rain è stata entusiamente, un crescendo agonistico spettacolare. Di certo “Supereroi” diventerà popolarissima. E chissà che non possa la canzone di Mr. Rain diventare un inno da stadio seguendo altri illustri brani nati in ben altro contesto e diventati poi negli anni identitari. Il più celebre di tutti è senza dubbio “You ‘ll never walk alone” brano di musical di Gerry and the Pacemakers (leggi di più) . “Non camminerai mai solo”, eseguito con passione dai tifosi del Liverpool ad Anfield Road, ha molto similitudini con “Supereroi” di Mr. Rain

Camminerò

A un passo da te

E fermeremo il vento come dentro gli uragani

Supereroi

Come io e te

Se avrai paura allora stringimi le mani

Perché siamo invincibili vicini

E ovunque andrò sarai con me

Tifosi e squadra camminano insieme superando le avversità, la pioggia ed il vento. E come avrebbe potuto esser altrimenti visto il nome d’arte Mr. Rain? Orecchio agli spalti, qualche tifoseria potrebbe scegliere “Supereroi”, magari con qualche adattamento, per sostenere la propria squadra del cuore. Il refrain di “L’estate sta finendo” dei Fratelli Righeira conquistòi tifosi del Napoli che la trasformarono in “Un giorno all’improvviso”. E sempre Napoli ha scelto come suo inno storico ” ‘O surdat nnammurato ” la struggente lettere d’amore di un fante in trincea. Il po po po che accompagnò l’Italia alla vittoria dei Mondiali di Berlino 2006 altrò non è che il motivo di Seven Nation Army dei “White Stripes” intonato anche da Francesco Totti a Sanremo. E per restare in tema festival “Trottolino amoroso” di Amedeo Minghi e Mietta scandì la promozione in Serie B della Salernitana di Agostino Di Bartolomei.